Cum a fost posibil ca FSB, urmașul KGB, să nu știe nimic de planul terorist din Moscova: ”Asta le-a scăpat printre degete”

Însărcinată să vâneze sabotorii ucraineni în interiorul Rusiei, să țină în frâu activiștii anti-Kremlin și să întrerupă operațiunile agențiilor de informații străine ostile, FSB, principala agenție succesoare a KGB-ului din epoca sovietică, are acum ... mâinile ocupate, notează Reuters.

Acest lucru, spun foști oficiali ai serviciilor de informații americane și analiști de securitate occidentali, poate fi o posibilă explicație pentru acest eșec al serviciilor rusești, care nu au mai văzut amenințările militanților islamiști, cum ar fi ISIS-K, care a revendicat atacul.

"Nu poți face totul", a declarat pentru Reuters Daniel Hoffman, un fost ofițer superior de operațiuni al CIA, care a fost și șef al stației CIA din Moscova.

"Formezi o presiune mai mare asupra localnicilor și, uneori, nu obții informațiile de care ai nevoie cu privire la un potențial atac terorist. Aici au dat greș. Este posibil ca ei să fie suprasolicitați, având în vedere războiul din Ucraina și opoziția politică. Asta le-a scăpat printre degete".

FSB a declarat că atacul de vineri de la sala de concerte a fost planificat "minuțios" și că atacatorii și-au ascuns cu grijă armele.

Luni, Putin a declarat că islamiștii radicali au fost cei care au comis atacul, dar a precizat că Rusia încă vrea să înțeleagă cine l-a comandat și a spus că există multe întrebări la care Ucraina trebuie să răspundă. Ucraina neagă orice implicare.

Când a fost întrebat, luni, dacă atacul a reprezentat un eșec al serviciilor de informații, Kremlinul a spus că impasul dintre Rusia și Occident înseamnă că schimbul de informații nu se mai face așa cum se întâmpla înainte.

"Din păcate, lumea noastră arată că niciun oraș, nicio țară nu poate fi complet imună la amenințarea terorismului", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Serviciile de informații ale Rusiei au lucrat neobosit pentru a apăra țara, a adăugat el.

Cu toate acestea, atacurile armate de vineri, în care cel puțin 139 de persoane au fost ucise și 180 rănite, au subminat una dintre promisiunile de lungă durată ale lui Putin față de poporul rus: asigurarea stabilității și securității.

De asemenea, i-a zguduit pe unii locuitori din capitala rusă, care au fost în mare parte izolați de violența războiului din Ucraina, în ciuda atacurilor ocazionale ale dronelor.

Putin, un fost ofițer KGB care a câștigat încă șase ani la putere la începutul acestei luni, a mai trecut prin crize similare și nu există nicio amenințare vizibilă la adresa puterii sale acum. Răspunsul său, judecând după comportamentul său anterior și după o declarație de sâmbătă, va fi acela de a răspunde forței cu o forță mai mare.

Patru dintre cei 11 bărbați reținuți în legătură cu atacul au fost acuzați de terorism și au apărut în instanță după ce au fost interogați: unul dintre ei se pare că are răni la urechi, iar altul se află într-un scaun cu rotile, în contextul în care unii legislatori au cerut reintroducerea pedepsei cu moartea.

Peskov a refuzat să răspundă la întrebarea unui jurnalist dacă aceștia au fost torturați.

Fie că bărbații au fost însărcinați de Statul Islamic, așa cum afirmă grupul militant și Occidentul, fie că ar fi putut exista un fel de legătură ucraineană, așa cum a sugerat Putin - iar Kievul a negat categoric - au existat semnale de avertizare care nu par să fi fost luate în seamă.

Analiștii în domeniul securității au declarat că modul în care a avut loc atacul și evadarea a fost o dovadă a unei recunoașteri extinse a locului de desfășurare a atacului în prealabil, iar presa rusă a publicat imagini de pe camerele de supraveghere ale unuia dintre atacatori în vizită la o dată anterioară.

La 7 martie, ambasada SUA din Moscova a emis o alertă de securitate pentru americani, informându-i că "monitorizează rapoartele conform cărora extremiștii au planuri iminente de a viza adunări mari în Moscova, inclusiv concerte".

La 19 martie, cu trei zile înainte de crimă, Putin a ținut un discurs în fața șefilor FSB, în care a respins ceea ce a spus că sunt avertismente occidentale "provocatoare" privind un act terorist. "Toate aceste acțiuni seamănă cu un șantaj pur și simplu și cu intenția de a intimida și destabiliza societatea noastră", a spus Putin.

Nina Krushcheva, profesor de afaceri internaționale la The New School din New York, a declarat că FSB pare să fi avut în vizor Statul Islamic.

Dar ea a spus că viziunea lui Putin, potrivit căreia Rusia era blocată într-o luptă existențială cu un Occident condus de SUA, ar fi făcut dificil pentru Moscova să ia de bunăvoie un avertisment de securitate din partea Statelor Unite.

"Există multă neîncredere. Nu este ca și cum America nu ar fi implicată în dezinformare", a spus ea. "În lumea lui Putin, în care este o bătălie existențială între Rusia și Occidentul care vrea să submineze Rusia și să o demoleze, bineînțeles că nu ar fi crezut, pentru că de unde știe el, din trecutul său în KGB, că America nu își creează propria (operațiune) de steag fals".

O operațiune cu steag fals este un act comis cu intenția de a disimula sursa responsabilității, pentru a arunca vina pe o altă parte.

John Sipher, care a lucrat în Rusia în timpul carierei sale în cadrul Serviciului Național Clandestin al CIA, a declarat că, în opinia sa, FSB ar fi putut scăpa mingea pentru că era prea ocupat să se concentreze asupra amenințărilor politice și de altă natură la adresa lui Putin și a guvernului său.

"Serviciile (de securitate) se ocupă mai mult de protejarea Kremlinului decât de protejarea oamenilor", a spus Sipher, care a prezis că Putin va folosi acum atacul pentru a justifica o nouă acțiune sau împotriva Occidentului și a Ucrainei.

Un alt avertisment a venit pe 2 martie în sudul Rusiei, când forțele speciale ale FSB au ucis șase bărbați înarmați pe care i-au identificat ca fiind membri ai Statului Islamic. Trei dintre bărbați se aflau pe o listă federală de persoane căutate, iar militanții uciseseră trei polițiști în anul precedent. FSB a găsit o ascunzătoare de arme.

La 7 martie, FSB a declarat că a împiedicat un atac asupra unei sinagogi din Moscova care fusese plănuit de o celulă a Statului Islamic și că atacatorii au fost uciși într-un schimb de focuri.

Riccardo Valle, un cercetător al mișcărilor jihadiste, a declarat că incidentul din 2 martie ar fi trebuit să aprindă semnale de alarmă.

"Cred că faptul că forțele de securitate au descoperit că există o rețea a Statului Islamic în Rusia, și una puternică, capabilă să achiziționeze arme și să opună o rezistență puternică împotriva forțelor speciale - acest lucru ar fi trebuit să tragă un semnal de alarmă în agențiile de securitate din Moscova", a declarat Valle într-un interviu telefonic.

"Poate că așa a fost, dar nu au putut preveni atacul la timp", a declarat Valle, director de cercetare la platforma de cercetare și știri The Khorasan Diary, cu sediul la Islamabad.

El a precizat că a fost, de asemenea, clar, din declarațiile și atacurile anterioare ale ISIS-K, inclusiv asupra ambasadei Rusiei din Kabul în 2022, că gruparea avea Rusia în vizor.

