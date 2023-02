Cum a devenit liderul Coreei de Nord un dictator de temut. Lucruri mai puțin știute despre viața lui Kim Jong Un

Actualul lider al unei dinastii care se află la puterea Coreei de Nord încă din anii `50, Kim Jong Un a preluat puterea la o vârsta de 29 de ani.

Kim a reușit să păstreze în toată această perioadă un control ferm asupra Coreei de Nord, țară care se bucură de foarte puține libertăți.

Cu excepția activității sale politice, nu se știu foarte multe lucruri despre viața liderului Coreei de Nord. O carte lansată în 2019, numită „Marele succesor”, oferă însă câteva detalii despre copilăria sa.

Cum a devenit Kim Jong Un un dictator de temut

Anul nașterii sale este incert

Kim Jong Un s-a născut pe 8 ianuarie 1982, 1983 sau 1984. Anul oficial al nașterii lui Kim Jong Un este 1982, dar diverse rapoarte sugerează că anul a fost schimbat din motive simbolice, legate de faptul că s-ar fi născut la 70 de ani de la nașterea lui Kim Il Sung și la 40 de ani de la nașterea lui Kim Jong Il.

Când Departamentul de Trezorerie al SUA l-a sancționat pe Kim Jong Un în 2016, agenția a specificat data sa oficială de naștere ca fiind 8 ianuarie 1984.

A studiat în Elveția

Numit „Pak Un” și cunoscut drept fiul unui „angajat al ambasadei nord-coreene”, Kim Jong Un a urmat o școală internațională în limba engleză din Gümligen, lângă Berna, Elveția.

Micul Kim a locuit în suburbii alături de mătușa sa, Ko Yong Suk, unchiul său Ri Gang și cei trei copii ai lor, conform cărții „The Great Successor: The Divinely Perfect Destiny of Brilliant Camrade Kim Jong Un”.

„Un student liniștit”



Unii dintre foștii colegi de clasă l-au descris pe Kim drept un „student liniștit”, cu simțul umorului, care își petrecea cea mai mare parte a timpului acasă, conform The Mirror.

„Avea simțul umorului, se înțelegea bine cu toată lumea, chiar și cu acei elevi care veneau din țări care erau dușmane Coreei de Nord. Politica era un subiect tabu la școală... ne certam despre fotbal, nu despre politică”, a declarat un alt fost coleg de clasă pentru ziarul german Welt am Sonntag.

Pe de altă parte, alții au vorbit despre Kim ca fiind un băiat „neremarcabil”, rău, care își ataca colegii.

„Ne-a lovit cu piciorul în tibie și chiar a scuipat în noi”, a povestit o fostă colegă de clasă.

Fanul lui Michael Jordan

Tânărul Kim ar fi fost un mare fan al lui Michael Jordan. Deși era supraponderal și purta mărime mică la picior, Kim a jucat baschet

„A fost un jucător extrem de competitiv, foarte exploziv. Era creatorul de joc. A făcut ca lucrurile să se întâmple. Ura să piardă. A câștiga era foarte important. Avea și o colecție fantastică de adidasi Nike”, a spus fostul coleg de clasă Nikola Kovacevic pentru The Mirror .

După școala în Elveția, Kim s-a întors acasă pentru școala militară

La întoarcerea sa în Coreea de Nord, Kim Jong Un a urmat Universitatea Militară Kim Il Sung, împreună cu fratele său mai mare.

Odată ce starea de sănătate a tatălui său s-a înrăutățit, Kim Jong Un a fost promovat rapid în lanțul conducerii politice și militare, în ciuda faptului că avea puțină experiență în aceste domenii.

El a fost numit general de patru stele, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor și membru al Comitetului Central, potrivit BBC.

Kim Jong Un are o melodie tematică

„Pași” este melodia tematică a lui Kim Jong Un care sună ca un cântec de propagandă din Uniunea Sovietică.

Cântecul îi cheamă pe oameni să calce „pe urmele amiralului Kim”.

Poporul îl vede pe Kim Jong Un ca pe o versiune mai tânără a „Marelui Lider”, Kim Il Sung

Kim îi seamănă bunicul său, Kim Il Sung, din toate punctele de vedere. Au circulat zvonuri că Kim Jong Un ar fi suferit o intervenție plastică pentru a semăna și mai mult cu bunicul său.

Lider Suprem al Coreei de Nord

După ce tatăl său a murit în 2011, Kim Jong Un a fost numit „Lider Suprem” al Coreei de Nord.

Tânărul Kim Jong Un a moștenit a patra cea mai mare armată din lume, un arsenal nuclear și controlul absolut asupra Coreei de Nord.

Fratele său mai mare, Kim Jong Chol, a fost exclus deoarece tatăl lor îl credea „efeminat” și slab.

Celălalt frate al lui liderului nord-coreean, Kim Jong Nam, se pare că a făcut afirmații negative despre regim, potrivit The Australian . Se crede că el a fost ucis în 2017, la ordinul Coreei de Nord.

A luat frâiele țării când avea în jur de 30 de ani. Kim Jong Un devenise astfel cel mai tânăr șef de stat din lume în momentul în care a preluat puterea.

Unchiul și mătușa, printre cei mai importanți consilieri

Printre cei mai de încredere consilieri ai lui Kim Jong Un s-au numărat mătușa lui, Kim Kyong Hui, și soțul ei, Jang Sung Taek.

Kim Jong-il a ordonat cuplului să preia controlul asupra armatei țării și să-l ajute pe tânărul lider să-și consolideze poziția, în timp ce acesta dobândește mai multă experiență.

La o întâlnire a Partidului Muncitorilor, ambii au fost fotografiați stând aproape de Kim. Treaba lor cea mai importantă, era să-i promoveze imaginea de lider puternic a lui Kim, potrivit The Telegraph.

Kim Jong Un și-a executat unchiul

La sfârșitul lui decembrie 2013, Kim Jong Un a ordonat execuția unchiului său și a familiei acestuia, aparent în încercarea de a opri o lovitură de stat.

Jang Sung Taek a fost acuzat că a încercat să preia controlul asupra Coreei de Nord printr-o lovitură de stat militară.

Kim Jong Un s-a căsătorit cu o fostă majoretă

Presa nord-coreeană a dezvăluit că liderul nord-coreean a fost căsătorit cu Ri Sol Ju - o fostă majoretă și cântăreață. Nimeni nu știe cu exactitate cât a durat mariajul lor, potrivit NBC News.

Conform serviciilor secrete sud-coreene, cei dor s-ar fi căsătorit în 2009 și ar fi avut împreună trei copii.

A fost ținta unei tentative de asasinat

În 2013, la începutul domniei sale, Kim Jong Un a fost ținta unei tentative de asasinat. Serviciile secrete sud-coreene credeau că tânărul lider a fost vizat după ce acesta a retrogradat un general de patru stele.

Ca mijloc de reafirmare a puterii, Kim Jong Un a devenit extrem de beligerant, întrerupând toate legăturile cu Coreea de Sud și amenințând constant SUA.

Coreea de Nord a continuat să testeze rachete balistice și dispozitive nucleare sub conducerea lui Kim Jong Un.

În 2013, Coreea de Nord a efectuat primul test nuclear sub conducerea lui Kim Jong Un. De atunci, liderul a supravegheat o mulțime de teste nucleare.

În 2012, țara a lansat și primul său satelit în spațiu.

Asasinarea fratelui vitreg al lui Kim

Pe 13 februarie 2017, fratele vitreg al lui Kim, Kim Jong Nam, a fost otrăvit într-un aeroport din Kuala Lumpur, Malaezia.

La acel moment au apărut suspiciuni la nivel mondial privind implicare Coreei de Nord în uciderea fratelui lui Kim Jong Un.

Poliția din Malaezia a efectuat o autopsie, iar în urma anchetei s-a stabilit că un oficial nord-coreean și două femei, despre care se crede că lucrează ca asasini, sunt suspecți de uciderea lui Kim Jong Nam.

Tensiunile au escaladat, iar Malaezia a acuzat direct guvernul nord-coreean de orchestrarea crimei.

Relația cu Trump

La scurt timp după preluarea mandatului, președintele Donald Trump a etichetat Coreea de Nord drept „cea mai mare amenințare pentru SUA”.

În noiembrie 2017, Coreea de Nord a testat rachete balistice cu rază de acțiune intercontinentală cu scopul de a amenința continentul american.

În decembrie 2017, consilierul pentru securitate națională de atunci a declarat că șansa de război „crește în fiecare zi”.

Donald Trump a postat pe Twitter, în ianuarie 2018, că „butonul său nuclear era mai mare decât al lui Kim”.

În martie 2018, Trump a acceptat oferta lui Kim de a se întâlni pentru a discuta despre „denuclearizare”, iar din acel moment relațiile dintre cei doi lideri nu au mai fost atât de tensionate.

În schimb, în ianuarie 2021, la scurt timp după ce Joe Biden a depus jurământul de președinte, Kim a afirmat că SUA este „cel mai mare inamic” al Coreei de Nord.

Relația cu Republica Chineză

O călătorie secretă la Beijing din martie 2018 a marcat prima declasare a lui Kim în afara Coreei de Nord de când a devenit lider suprem. Gestul său a reprezentat o îndepărtare istorică de relațiile deteriorate cu China

El a ținut un discurs de Anul Nou în care a cerut „pace și stabilitate” între cele două națiuni.

De atunci, Kim a continuat relația strânsă cu China pe tot parcursul domniei sale. În ianuarie 2019, Kim Jong Un a mers cu trenul personal în China pentru a-și petrece cea de-a 35-a aniversare alături de președintele chinez Xi Jinping.

