Cum a aflat un bărbat că are șapte frați de care nu știa nimic și un alt tată. „A fost un cadou de Crăciun”

John Chambers, în vârstă de 37 de ani, un compozitor care locuiește în Londra, a declarat că, în urma descoperirii, pe când avea 30 de ani, a dat de urma donatorului, mergând „în vizuina” în care era ascuns. Ulterior a aflat că mai are alți șapte frați, concepuți cu ajutorul aceluiași donator.

„Am aflat că am fost conceput de un donator de spermă, la vârsta de 33 de ani. Am descoperit asta, după ce am primit cadou de Crăciun un test ADN. Fratele meu a cumpărat kituri pentru mama și tatăl meu. Prietena lui i-a luat și lui un kit. Tatăl meu a tras de timp și nu a vrut să trimită kitul înapoi. M-am gândit: 'De ce nu? Hai să aflăm ce procentaj de Viking ai'. Fratele meu s-a potrivit cu mama, dar nu și cu tatăl meu. Uitându-mă la rezultate, m-am gândit: 'O, Doamne, oare mama a avut o aventură?'. Când s-au așezat și mi-au spus totul. A fost puțin neclar, m-am simțit ca într-un uriaș rollercoaster emoțional timp de săptămâni, ba chiar luni de zile”, a spus bărbatul, într-un interviu pentru The Independent.

Bărbatul a mai spus că este trist pentru că nu va ști niciodată dacă și-a întâlnit frații înainte, fie și accidental.

„Îți pierzi sentimentul de identitate”, a adăugat el. „Alte persoane care află că au fost concepute prin donare la vârsta adultă relatează experiențe similare și își pun întrebarea: 'Cine sunt eu acum?'”.

Bărbatul a spus că cei șapte frați vitregi ai săi au fost concepuți prin intermediul aceluiași donator de spermă, dar au mame diferite. El a spus că se gândește „tot timpul” la faptul că a fost conceput prin intermediul unui donator.

„Au trecut patru ani de când s-a întâmplat totul, așa că lucrurile s-au liniștit. Dar nu prea știu când va apărea un alt frate. Suntem opt în total, din câte știu eu. Am tot pus cap la cap puzzle-ul meu”, a mai declarat bărbatul.

Chambers și toți cei șapte frați ai săi s-au reunit și se întâlnesc în mod regulat la grătare, în familie.

De asemenea, cei opt bărbați și-au dorit să-și întâlnească tatăl biologic. Reuniunea a avut loc într-un pub.

„Inițial, și este complet de înțeles, a fost un pic distant”, a spus Chambers despre donatorul său de spermă. „Era în mod clar foarte tulburat de faptul că a fost găsit și a avut grijă să ne spună că i s-a spus clar că acest lucru trebuie să rămână anonim”.

În 2005, a fost făcută o modificare istorică a legii privind anonimatul donatorilor, ceea ce înseamnă că, începând cu luna octombrie a acestui an, mii de persoane născute prin donare de ovule și spermă vor putea, pentru prima dată, să își urmărească rădăcinile biologice.

Autoritatea britanică de reglementare în domeniul fertilității a solicitat persoanelor care au donat ovule, spermă sau embrioni după 1 aprilie 2005 să se asigure că datele lor de contact sunt actualizate înainte ca membrii primei cohorte eligibile - adică copiii care împlinesc 18 ani în acest an - să poată solicita aceste informații, pentru a „evita dezamăgirea urmașilor lor”.

În cursul acestui an, aproximativ 30 de tineri care au fost concepuți cu ajutorul unui donator vor avea dreptul să solicite numele complet, data nașterii și ultima adresă cunoscută a părinților lor biologici, iar autoritatea de reglementare în domeniul fertilității se așteaptă ca sute de cereri să urmeze în anii următori.

Noile date furnizate de Autoritatea pentru fertilizare umană și embriologie arată că aproximativ 766 de tineri vor putea solicita datele donatorului lor până la sfârșitul anului 2024, în timp ce aproximativ 11.427 de persoane vor putea face acest lucru până în 2030.

Sursa: The Independent Etichete: , , , Dată publicare: 27-04-2023 14:33