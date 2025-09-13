Criză în Nepal: Preşedintele a dizolvat parlamentul şi a anunţat alegeri legislative pentru 5 martie

13-09-2025 | 07:01
Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel
Getty

Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel a dizolvat parlamentul vineri seara şi a anunţat alegeri parlamentare pentru 5 martie 2026, la propunerea noului prim-ministru Sushila Karki, a anunţat biroul prezidenţial, relatează AFP.

Mihaela Ivăncică

"La recomandarea prim-ministrului, parlamentul a fost dizolvat. Data alegerilor a fost stabilită pentru 5 martie 2026", a declarat pentru AFP Kiran Pokharel, un purtător de cuvânt al preşedinţiei.

Nepalul a pus capăt, vineri, mai multor zile de incertitudine politică după protestele care au forţat demisia fostului prim-ministru K.P. Sharma Oli, odată cu numirea fostei preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, ca şef al guvernului interimar, prima femeie care ocupă această funcţie în istoria ţării, notează EFE.

Ţara a petrecut trei zile într-un vid de putere, în timp ce parlamentul cerea o soluţie constituţională şi sectoare ale societăţii civile avertizau că orice executiv în afara Constituţiei ar fi lipsit de legitimitate.

Impasul a avut loc pe fondul unei creşteri a tensiunilor. Protestele, declanşate după blocarea a 26 de reţele sociale pe 4 septembrie, s-au soldat cu cel puţin 51 de morţi şi peste o mie de răniţi, conform celui mai recent bilanţ oficial. 

Sursa: Agerpres

nepal, alegeri legislative

Dată publicare: 13-09-2025 07:01

