Dwayne Johnson și familia lui s-au îmbolnăvit de Covid-19. Mărturia actorului

Din Marea Britanie până în India, trecând prin Cehia ori Franța, virusul SARS-COV-2 bate zilnic noi recorduri de răspândire.

Se accelerează însa și eforturile pentru lansarea unui vaccin salvator. Peste Ocean, responsabilii din sănătate au fost anunțați să se pregătească pentru distribuirea unui potențial vaccin.

În rândul vedetelor infectate a intrat și starul de la Hollywood Dwayne Johnson. Nu s-a îmbolnăvit doar el, ci toată familia, inclusiv fetițele de 5, respectiv, 2 ani.

Într-un mesaj postat pe instagram, actorul american Dwayne Johnson, zis și the The Rock, datorita rolului din seria "Fast and Furious", a povestit fanilor cum a trecut prin experiența COVID.

Dawyne Johnson: „Eu, soţia mea, Lauren, precum şi cele două fiice mici ale noastre am fost testaţi pozitiv pentru COVID-19. Acum, am trecut de greu. Suntem bine. Nu mai suntem contagioși. Pe fetițele noastre Jazzy și Tia le-a durut puțin gâtul, dar și-au revenit rapid. Însă pentru mine și Lauren a fost diferit. Nu am scapăt ieftin, dar am învins boala. Am luat virusul de la prieteni apropiați de familie, oameni pe care îi iubim și în care avem încredere. Tot ce putem face e să controlăm ce se poate controla. Purtați măști, întăriți-vă sistemul imunitar, gândiți-vă de două ori înainte să vă vedeți cu cineva. Am prieteni foarte buni care și-au pierdut părinții din cauza COVID, acest virus este neobosit, neiertător și foarte perfid.”

Un potențial vaccin anti-Covid ar putea fi disponibil la finalul lunii octombrie

Centrul American pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a cerut responsabililor din sectorul public al sănătății să fie pregătiți pentru distribuirea unui potențial vaccin anti-Covid, până la sfârșitul lunii octombrie.

Vestea survine în contextul în care medicii și ziariștii de peste Ocean denunță tot mai apăsat accelerarea procesului de dezvoltare și distribuire a vaccinului din cauza presiunilor politice.

Lansarea unui vaccin ar putea fi așa-numita "surpriza din octombrie" a administrației Trump, practic în ajunul alegerilor prezidențiale programate pentru 3 noiembrie.

Între timp, peste tot în lume, pandemia își accelerează cursul. Ieri Franța a raportat din nou peste 7 mii de cazuri noi, iar Cehia a anunțat cel mai mare număr de îmbolnăviri zilnice de la debutul pandemiei de coronavirus, respectiv 650 de infectări.

Orice alt bilanț pălește însă în fața cifrelor anunțate de India, care a avut ieri aproape 84 de mii de teste pozitive, un record absolut.

Colosul asiatic are totuși o rată a mortalității relativ scăzută: 67.000 de decese la aproape 4 milioane de cazuri.