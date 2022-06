El spune că s-a gândit la această metodă de păstrare a vinului după ce a observat cât de apreciate sunt băuturile recuperate din mări și oceane, după naufragii. Iar specialiștii i-au dat dreptate.

Există cuști care sunt adevărate crame subacvatică, unde sticlele de vin sunt lăsate la învechit, în mijlocul curenților și printre vietățile marine.

Borja Saracho proprietar cramă: "Am văzut că la fiecare trei luni, când experții veneau la Plentzia, povestea se repeta. Toți preferau varianta care fusese scufundată. Așa că, pentru noi, a fost foarte curios când ne-au arătat că culoarea vinului s-a schimbat puțin, vinul roșu trece la o nuanță mai violetă, iar vinul alb căpăta o nuanță mai verzuie".

Antreprenorul a început acest proiect în urmă cu 12 ani și spune că după cercetările făcute în toți acești ani a descoperit cât trebuie să stea sub apă fiecare tip de vin pe care îl produce. Spre exemplu, vinurile albe sunt ținute la învechit în mare aproximativ 6 luni, în timp ce vinurile roșii petrec pe fundul apei între 12 și 15 luni.

Citește și Spania va trata COVID-19 ca pe o boală asemănătoare cu gripa

Borja Saracho proprietar cramă: "Dar după sute sau chiar mii de analize, am observat o evoluție diferită a componentelor chimice. Din cauza factorilor diferiți care afectează evoluția vinului sub ocean, cum ar fi schimbarea de presiune, de temperatură, gravitația mai mică de sub apă, mișcarea constantă și schimbarea constantă a temperaturii, a trebuit să venim cu un sceneriu diferit și să lucrăm altfel cu acest vin".

În prezent, crama subacvatică are la păstrare peste 25.000 de sticle de vin, care sunt ținute la o adâncime unde temperatura apei nu scade sub 12 grade Celsius. Iar cuștile au fost realizate în așa fel încât să funcționeze ca niște recifuri artificiale, care să sprijine fauna și flora apelor.

Borja Saracho proprietar cramă: "De fiecare dată când facem scufundări acolo este uimitor pentru că suntem înconjurați de sute de pești diferiți. Așadar, vedem caracatițe, steluțe și căluți de mare, calmari, dar și pești mari specifici locului și uneori chiar și delfini. E chiar frumos".