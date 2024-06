Coșmarul prin care a trecut o mare sportivă a Ucrainei din cauza lui Putin: "Mi-am sunat familia şi nu mi-a răspuns nimeni"

Într-un interviu acordat AFP înaintea Jocurile Olimpice de la Paris, sportiva cu patru medalii olimpice (2008, 2012, 2016) a precizat că este convinsă că "sportul dă speranţă" celor aflaţi "în prima linie".

"Avem atât de mult bagaj emoţional de gestionat... Când a început războiul, m-am dus să-mi aduc sora şi nepotul înapoi în Italia. Nimeni nu ştia ce se va întâmpla pentru că Mykolaïv este chiar lângă Herson, care era sub ocupaţie. Este sufletul nostru ucrainean, vrem să fim acasă. Părinţii mei locuiesc în Mykolaïv, unde sunt cam cinci sirene de avertizare pe zi. Sora mea s-a întors la Kiev, unde nepotul meu este la grădiniţă. Fac faţă situaţiei", a spus Kharlan.

Întrebată cum gestionează ea situaţia de la distanţă, Kharlan a răspuns: "Sunt zile în care nu mă uit la telefon. La un concurs, am văzut că Kievul fusese atacat cu zece minute înainte să intrăm în concurs. Mi-am sunat familia şi nu mi-a răspuns nimeni. Ăsta e cel mai rău lucru. Am început să intru în panică pentru că nu se ştie niciodată, e o loterie. Din păcate, m-am obişnuit cu asta. În ultimii doi ani şi jumătate am lucrat mult mental cu psihologul meu la asta".

Faptul că la JO nu vor participa ruşi şi belaruşi în competiţia de schimă reprezintă o reuşită, consideră Olga Kharlan.

“Este o reuşită. Pentru că în unele sporturi, ei vor fi acolo. Unii au statutul de sportivi individuali neutri, dar susţin invazia cu toate acestea (Comitetul Olimpic Ucrainean contestă statutul mai multor sportivi ruşi, n.r.). În scrimă, lucrurile sunt corecte. Recent, această campioană olimpică (Yana Egorian, care a câştigat titlul la sabie la Rio) a postat o fotografie cu ea şi copiii ei cu steagul Republicii Doneţk (în 11 iunie pe canalul ei Telegram, n.r.). Nu mi-a venit să cred. Cum poate cineva să fie atât de închis la minte? Asta demonstrează că nimic nu se va schimba vreodată, deoarece, după doi ani şi jumătate, ea încă nu înţelege ce se întâmplă. Aceşti sportivi nu au ce căuta la JO. Dar este la fel şi pentru ceilalţi. Chiar dacă nu au culorile ruseşti pe podium, dacă sunt sărbătoriţi cu steaguri ruseşti, tricouri şi orice altceva atunci când se întorc cu medaliile, care este rostul?", a adăugat ea.

