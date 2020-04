Boris Johnson „răspunde la tratament”, dar este tot la terapie intensivă

Boris Johnson este internat la Spitalul St. Thomas din Londra pentru „monitorizare atentă” și starea lui este stabilă, conform unui comunicat emis de Downing Street, relatează BBC.

Momentan prim-ministrul nu mai lucrează, dar păstrează contactul cu miniștrii săi.

Boris Johnson a fost mutat la terapie intensivă luni seară. Cu doar câteva ore înainte ca starea să i se agraveze, șeful executivului britanic postase pe Twitter un mesaj în care spunea că se simte bine.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.