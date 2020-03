Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 29 martie. Peste 600.000 de oameni infectați pe tot globul

Peste 600.000 de oameni au fost infectați cu noul coronavirus, pe tot globul. Dintre aceștia, peste 30.000 au murit, iar aproape 140.000 s-au vindecat.



LIVE UPDATE. Situaţia cazurilor de coronavirus din România, duminică 29 martie



ora 8.35 Bilanțul în China



China (fără teritoriile Hong Kong şi Macao) a numărat de vineri şi până sâmbătă 54 de noi cazuri şi trei decese. Aici, 74.971 de persoane s-au vindecat.

ora 7.40 Situația în Europa. Peste 10.000 de morți în Italia



În ultimele 24 de ore, în Italia au murit încă 889 de oameni, iar bilanţul deceselor provocate de coronavirus a depăşit pragul psihologic de 10.000 de morţi.

Numărul deceselor ar putea fi, însă, mult mai mare, susţine primarul oraşului Bergamo, aflat în epicentrul epidemiei de Covid-19 din Italia.

Şi în Spania, cel mai recent bilanţ arată că alte 843 de persoane au pierdut lupta cu virusul, dar autorităţile spun că sunt semne că epidemia ar putea ajunge la punctul maxim în curând.

O situaţie critică este acum în Marea Britanie, unde un înalt oficial a declarat că numărul deceselor ar putea urca până la 20.000, într-un scenariu optimist.

Sunt strigătele de disperare ale unei femei din Bari. E în fața unei bănci, dar instituția e închisă, ca multe altele în această perioadă. O altă scenă dramatică a fost filmată din balcon de un localnic. Doi polițiști încearcă să îl liniștească pe un bărbat care a ajuns și el la capătul puterilor, tot din lipsa banilor.

Bărbatul este un producător local, care a rămas fără nicio sursă de venit.

Valentin Făgărășian, om de afaceri Roma: „În fiecare zi afli de oameni disperați care nu mai au ce mânca. Ne-am organziat un grup SOS Diaspora și căutăm să-i ajutăm. Avem situații disperate cu badantele. Bătrânii lor au murit și ele au fost date afară din case. Nu au bani să revină în România. Situația e tragică. Tot mai mulți români care nu sunt stabili vor să se întoarcă în România.”

Cele mai multe decese au avut loc în zona orașului Bergamo din Lombardia. Oficial, aici au murit peste 2.000 de oameni. Primarul orașului spune însă, că numărul morților este mult mai mare și dă ca exemplu situația din primele trei săptămâni ale lunii martie.

Giorgio Gori, primar Bergamo: „Am avut 348 de decese în plus față de medie, dar doar 136 dintre ele ar fi fost cauzate de virus. De ce? Pentru că acele persoane au fost testate și diagnosticate corect. Toate celelalte nu au fost testate, nici măcar post-mortem, așa că anvergura situației e interpretată greșit.”

Oficialul susține că situația reală este mult mai gravă, iar acest lucru e evident în numărul uriaș de sicrie care se adună în biserici. Autoritățile din Bergamo au început să le trimită în alte orașe, de unde sunt transportate de armată în alte regiuni ale Italiei.

Don Mario Carminati, preot: „45 de coșciuge au fost deja transportate, altele vor fi transportate astăzi la crematorii din alte provincii, așa că, mai târziu, vor avea parte de funeralii adecvate.”

Și în Spania continuă seria neagră. Autoritățile medicale sunt de părere că vârful epidemiei este aproape, iar unele regiuni au trecut deja de punctul critic. Greu încercați, medicii spanioli găsesc totuși puterea să se bucure zgomotos atunci când pacienții vindecați sunt trimiși acasă.

În Marea Britanie, străzile capitalei sunt pustii, semn că londonezii au luat în serios apelul oficialilor. Letargia inițială a autorităților ar putea să-i coste scump pe britanici.

Stephen Powis, director NHS: „Consilierul principal pe probleme științifice al Guvernului a spus recent că dacă vom păstra numărul morților sub 20.000, înseamnă că am făcut o treabă foarte bună în această epidemie.”

Înmulțirea cazurilor grave pune sub o mare presiune sistemul medical britanic, pentru că dispune de două paturi la terapie intensivă la mia de locuitori, de trei ori mai puține decât Germania. Paradoxal, nemții au abordat o atitudine mai relaxată față de epidemie. Vremea frumoasă i-a convins pe mulți să iasă la aer, în parcurile din Berlin. Polițiștii i-au trimis acasă și pe unii chiar i-au amendat.

Tânăr: „Înțeleg, bineînțeles. Iau lucrurile în serios, dar habar nu am încotro duc toate aceste măsuri.”

Germania este pe locul al cincilea ca număr de cazuri, dar sistemul de sănătate nu este la fel de afectat ca cel din alte țări europene. Mai multe landuri germane și-au pus unitățile sanitare la dispoziția omologilor din alte țări europene și câțiva italieni și francezi infectați cu noul coronavirus au fost transportați deja la spitalele din Koln și Essen.

ora 7.30 Situația în SUA. Peste 123.000 de cazuri



SUA rămâne ţara cu cei mai mulţi bolnavi infectaţi cu noul coronavirus.

În acest moment sunt peste 123.000 de cazuri, cu aproape 30.000 mai multe ca în Italia.

Numărul deceselor a trecut de 2.200, iar situația cea mai gravă rămâne în New York.

Preşedintele Donald Trump a anunţat că ia în calcul să impună carantins în unele zone, pentru a încetini viteza de propagare a epidemiei.

Liderul de la Casa Albă i-a autorizat pe guvernatori să apeleze la Garda Naţională acolo unde este nevoie şi să cheme rezerviştii ca să-i ajute pe medicii şi asistentele care abia mai fac faţă numărului uriaş de cazuri.

Donald Trump, președinte SUA: „Dacă sunteți din zona metropolitană a New York-ului și călătoriți în altă parte, trebuie să vă autoizolați pentru 14 zile, pentru a ne ajuta să controlăm răspândirea virusului.”

Cu gândul la carantină și la situația critică din spitalele new-yorkeze, mulți localnici au preferat să-și facă bagajele și să plece spre orașele din statele apropiate.

Bărbat din New York: „În magazinele din New York erau deja probleme de aprovizionare cu bunuri esențiale încă de acum câteva săptămâni și mă aștept ca lucrurile să devină tot mai dificile. Avea sens să plec de acolo cât încă mai e posibil.”

Femeie din New York: „Nu-mi place că New York-ul are o reputație așa proastă când (virusul, n.r.) e peste tot.”

În New York au fost înregistrate aproape jumătate din totalul cazurilor de coronavirus de pe teritoriul Statelor Unite. În unele spitale, măștile și echipamentele de protecție deja lipsesc, iar cadrele medicale au ieșit să protesteze în stradă.

Medicii din prima linie fac sacrificii personale uriașe. Fotografia unui tânăr doctor, care de săptămâni întregi își vede băiețelul doar printr-un geam, a devenit viral?. Responsabilii statului se așteaptă că resursele umane și de echipamente să se epuizeze într-o săptămâna.

Bill de Blasio, primarul orașului New York: „Am cerut personal medical suplimentar cât mai rapid din armată, din sectorul civil din toată țara. Noi mobilizăm întreaga comunitate medicală din New York, dar vom avea nevoie și de ajutor din afară pentru a răzbi prin etapa următoare a acestei crize. Ziua asupra căreia i-am atras atenția președintelui Trump și secretarului Apărării, ziua care ni se pare critică este duminică, 5 aprilie.”

Președintele Trump a trimis o navă-spital încărcată cu provizii medicale și mai multe echipe de medici spre New York și a dat mână liberă autorităților statale să cheme rezerviștii.

Donald Trump, președintele SUA: „I-am împuternicit pe guvernatori cu resursele legale ca să apeleze la Garda Națională și să autorizeze activarea rezerviștilor.”

Liderul de la Casa Albă nu a uitat, însă, că unii guvernatori, în special cel al statului Washington, au criticat reacția "greoaie" a administrației americane.

Donald Trump, președinte SUA: „Am făcut o treabă a naibii de bună. Guvernul federal chiar s-a ridicat la înălțimea așteptărilor.

Tot ce vreau să facă (guvernatorii, n.r.) vreau să fie recunoscători. Nu vreau să spună neadevăruri. Vreau să fie recunoscători. Am făcut o treabă foarte bună.”

Cu toate asigurările date de președintele Trump, viitorul se anunță sumbru. Experții se așteaptă ca situația să se înrăutățească și în alte metropole.

Jerome Adams, medic SUA: „Constatăm apariția unor focare majore în Detroit, Chicago, New Orleans.”

De-a lungul și de-a latul Statelor Unite, guvernatorii și primarii adoptă măsuri mai mult sau mai puțin restrictive față de cetățenii care vin din statele cele mai afectate de epidemie.

Ron DeSantis, guvernator al Floridei: „Le vom cere călătorilor din New Orleans, Louisiana și din alte părți ale Louisianei să se autoizoleze pentru 14 zile.”

Mike Duggan, primar Detroit: „Fiecare primar și fiecare guvernator din țara asta luptă pentru ai lui.”

În timp ce lumea întreagă tremură în fața virusului, un oficial din Mexic a avut o revelație cel puțin aiuritoare. Ca să deturneze probabil atenția de la lipsuri, guvernatorul provinciei mexicane Puebla a făcut următoarea declarație:

Miguel Barbosa, guvernator: „Majoritatea celor infectați sunt oameni înstăriți. Bogații reprezintă categoria de risc, săracii, nu. Săracii sunt imuni la acest virus.”

Europa totaliza sâmbătă, la ora 19.00 GMT 21.334 decese pentru 351.877 de cazuri, Asia 3.742 decese (103.943 cazuri), Orientul Mijlociu 2.592 decese (43.414 cauri), Statlee Unite şi Canada 1.950 decese (120.981 cazuri), America Latină şi Caraibe 242 decese (12.315 cazuri), Africa 128 decese (4.103 cazuri) şi Oceania 15 decese (4.145 cazuri).

Acest bilanţ a fost realizat cu date colectate de la birourile AFP de pe lângă autorităţile naţionale competente şi din informaţiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

