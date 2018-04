Coreea de Nord suspendă testele nucleare. Reacția lui Trump și a liderilor mondiali

"Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare şi lansarea de rachete balistice intercontinentale", a transmis agenţia de presă oficială KCNA din Coreea de Nord, preluată de Yonhap. KCNA a precizat şi că va fi închis un poligon nuclear din nordul ţării "pentru a garanta transparenţa suspendării testelor nucleare".

Decizia de îngheţare a programului de înarmare nucleară şi cu rachete a fost luată la o şedinţă plenară a Partidului Muncitorilor din Coreea, cu o săptămâna înainte de întâlnirea lui Kim cu preşedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in.

A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”

Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all!