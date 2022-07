Un copil aflat în pericol să se înece a fost salvat de o dronă. Imaginile înregistrate de aparatul salvator

A fost la un pas de înec, iar salvarea lui a venit din partea unei... drone!

Imaginile au fost înregistrate chiar de drona salvatoare, care l-a găsit pe adolescent în mijlocul apelor, s-a apropiat și i-a aruncat o vestă de salvare.

Vesta l-a ținut pe băiat la suprafață până când un echipaj de la mal a reușit să ajungă la el cu ski-jet-ul.

Operațiunea nu a fost deloc ușoară din cauza valurilor foarte mari, dar în final totul s-a terminat cu bine.

Dronele-salvamar au fost puse în funcțiune în Valencia încă din 2017, iar în prezent serviciul are peste 30 de piloți, care lucrează cu salvamarii de pe 22 de plaje din Spania.

A lifeguard drone saved the life of a 14-year-old caught in a powerful tide off a beach in Valencia, Spain, moments before rescue crews arrived. https://t.co/7DqUY61oDp pic.twitter.com/qZmfGfMjS9