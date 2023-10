Copiii din Gaza își scriu numele pe brațe, ca să fie identificați în cazul în care mor în atacuri aeriene. VIDEO

Un tată care a postat imaginile a numit secvența „crudă și inumană”, spunând că astfel copiilor palestinieni li se fură „umanitatea”, în mijlocul conflictului, relatează Mirror.

Unii copii sunt auziți în videoclip spunând „Nu voi muri”, dar se pregătesc pentru cele mai rele scenarii posibile.

I watched my youngest daughter coloring her book, then I watched these children in Gaza writing their names on their arms so they can be identified in case they die in the next Israeli airstrike. I wept. Something about seeing the stolen humanity of these Palestinian children… pic.twitter.com/xWQ76vC3nw