Convoiul preşedintelui Petro Poroşenko, atacat de ultranaţionalişti, în Cerkasî

Susţinători ai partidului de extremă-dreapta Corpul Naţional au încercat să blocheze convoiul preşedintelui Poroşenko, venit la Cerkasî pentru a susţine un discurs în cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 31 martie, scrie Agerpres.

Fascists clash with Kyiv police over massive corruption scandal involving President Poroshenko’s people. Ukraine is two weeks away from presidential electionspic.twitter.com/1F9x9ZX6iL