Consilierul pentru securitate naţională al SUA: Rusia va plăti un „preţ scump" dacă va folosi arme chimice în Ucraina

Într-o intervenţie la postul CBS, el a spus că orice atac asupra NATO va declanşa un răspuns complet din partea alianţei.

Sullivan a adăugat că a fost în contact direct cu Moscova pentru a avertiza împotriva oricărei mişcări privind armele chimice.

„Folosirea armelor de distrugere în masă ar fi o linie suplimentară şocantă pe care (preşedintele rus Vladimir) Putin o trece în ceea ce priveşte atacul său asupra dreptului internaţional şi a normelor internaţionale”, a spus Sullivan.



