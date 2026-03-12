Iranul este îngrijorat în special de faptul că Israelul va ataca din nou după încheierea războiului actual, au afirmat sursele sub protecția anonimatului, arată Bloomberg.

Nu este clar dacă SUA sunt dispuse să ofere Iranului o astfel de garanție și dacă ar putea insista ca Israelul să facă același lucru.

Canalele neoficiale de discuții sunt facilitate de țările din Europa și Orientul Mijlociu, au declarat sursele.

Miercuri seara, președintele Masoud Pezeshkian din Iran a declarat că singura modalitate de a pune capăt războiului este „recunoașterea drepturilor legitime ale Iranului, plata despăgubirilor și garanții internaționale ferme împotriva agresiunilor viitoare”. El a spus că a transmis acest mesaj „liderilor Rusiei și Pakistanului”.

Solicitat să comenteze, un înalt oficial al Casei Albe a declarat că nu va fi oprită campania împotriva Iranului. Oficialul l-a citat pe Donald Trump, care a afirmat că potențialii noi lideri ai Iranului au indicat că doresc să discute și că, în cele din urmă, va avea loc dialogul.

Însă războiul dintre SUA-Israel și Iran, care a început pe 28 februarie, nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit. Trump a declarat săptămâna aceasta că s-ar putea încheia în curând, deoarece armata iraniană a suferit mari pierderi. Însă, în public, toate cele trei țări spun că sunt pregătite să continue luptele pentru cel puțin câteva săptămâni.

Iranul continuă să lanseze rachete și drone către Israel și statele din Golf, precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain - spunând că vizează ținte americane. Atacurile sale asupra navelor au blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz – prin care trece o cincime din fluxul mondial de petrol și gaze naturale – provocând haos pe piețele energetice.

Arabia Saudită și-a intensificat săptămâna trecută implicarea directă în conflictul cu Iranul, în încercarea de a-l stăpâni, arăta Bloomberg. Alte state din Golf — ale căror economii și piețe financiare sunt afectate de război — încearcă, de asemenea, să discute cu Iranul și cu SUA, au declarat oficialii.

Sultanul Haitham bin Tariq al Omanului a vorbit miercuri cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, aceasta fiind prima convorbire telefonică dintre cei doi de la izbucnirea conflictului. Sultanul a condamnat atacurile Iranului asupra Omanului, potrivit mass-media de stat din Oman, care nu a dat alte detalii. Convorbirea a avut loc după ce drone au lovit rezervoarele de combustibil din portul Salalah, din sudul Omanului.

Statele Unite și Israelul au transmis mesaje contradictorii cu privire la obiectivele lor de război. Inițial, ambele părți au sugerat că doresc o schimbare de regim. Dar, în ciuda faptului că liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în primele bombardamente, Iranul a rămas ferm și și-a dovedit rezistența militară. Iranul l-a ales pe fiul lui Khamenei, Mojtaba, cunoscut pentru poziția sa dură, ca nou lider suprem.

De atunci, guvernele israelian și american au sugerat că ar accepta obiective mai modeste decât răsturnarea Republicii Islamice. Acestea includ distrugerea programului de rachete al Iranului și a marinei sale.