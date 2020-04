Competiție inedită în timpul pandemiei. Cele mai urâte exponate ale muzeelor

Muzeele s-au închis pe timpul pandemiei de coronavirus, dar apelează la idei inedite ca să îi ajute pe cei aflați în izolare.

Este cazul unui muzeu din Yorkshire, care a lansat o provocare altor instituții din întreaga lume: să expună pe rețelele sociale cele mai bizare obiecte, scrie CNN.

Britanicii au postat, pe contul de twitter, cocul vechi de peste 1.600 de ani purtat de o femeie din Imperiul Roman, alături de mesajul: ”puteți să bateți asta?”.

Răspunsurile au fost la înălțimea așteptărilor. Au cuprins printre altele o inimă de oaie împunsă cu ace, scheletul unei ”sirene”, păpuși horror sau o mască din vremea ciumei, veche de patru secole. Muzeul din Yorkshire a încurajat donațiile pentru cei amuzați de colecția inedită.

Thanks for thinking of us @HottyCouture and wow, will we be having nightmares tonight with all these #CreepiestObject|s ! Here is the one we just can't hide from you, one of our many creepy gems – our Plague Mask (1650/1750)! #curatorbattle pic.twitter.com/JrMjqAJSIM — Deutsches Historisches Museum (@DHMBerlin) April 17, 2020

Sheep's heart stuck with pins and nails and strung on a loop of cord. Made in South Devon, circa 1911, "for breaking evil spells", @Pitt_Rivers collections #CreepiestObject #CuratorBattle pic.twitter.com/z5vdCFCU4S — Dan Hicks (@profdanhicks) April 17, 2020