Comentarii „rasiste” ale lui Donald Trump. Ce le-a transmis opozanţilor săi

Democrații ar dori să îl destituie pe președinte până la Crăciun, relatează BBC.

„Dacă într-o zi un democrat devine președinte și republicanii câștigă Camera Reprezentanților, chiar și cu o diferență mică, pot destitui președintele, fără un proces corect sau vreun drept legal. Toți republicanii trebuie să rețină la ce sunt martori acum- un linșaj. Dar noi vom câștiga”, a scris Donald Trump pe Twitter.

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN!