Alertă meteo extremă în Portugalia din cauza unei furtuni violente. Mai multe școli și servicii publice vor fi închise

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Şcolile şi serviciile publice neesenţiale vor fi închise miercuri în Portugalia, unde mai multe regiuni au fost plasate sub alertă roşie din cauza unei furtuni care ar putea provoca rafale de 140 de kilometri pe oră, a anunţat marţi guvernul.

autor
Ines Paris

„Toţi cei care pot să rămână acasă să o facă. (...) Mâine va fi o zi cu totul excepţională şi este necesar să rămânem la domiciliu şi în siguranţă'', a avertizat ministrul de Interne, Luis Neves, cu prilejul unei conferinţe de presă desfăşurate la sediul Protecţiei civile, potrivit Agerpres.

Potrivit Institutului portughez pentru mare şi atmosferă (IPMA), primele efecte ale depresiunii Charles sunt aşteptate pe teritoriul portughez începând de la sfârşitul dimineţii de miercuri, însă insula Madeira, situată în largul coastelor marocane, urmează să fie lovită încă de marţi dimineaţă.

Opt districte din centrul şi sudul ţării, inclusiv capitala Lisabona, vor fi plasate sub alertă roşie.

Rafalele ar putea atinge viteze de 100 până la 120 de kilometri pe oră sau chiar 140 de kilometri pe oră în special pe litoral.

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Sunt aşteptate de asemenea ploi abundente care sporesc riscul producerii inundaţiilor, în special în mediul urban.

Autoritățile au avertizat cetățenii să se adăpostească

Autorităţile se tem totodată că s-ar putea prăbuşi arbori şi structuri, dar şi de pene de electricitate şi de telecomunicaţii.

În contextul acestor previziuni, Ministerul de Interne i-a îndemnat pe portughezi să rămână la domiciliu în măsura în care acest lucru este posibil şi să opteze pentru munca de la domiciliu.

Neves a îndemnat de asemenea populaţia să stea departe de litoral, zonă deosebit de expusă vânturilor şi valurilor violente.

„Vrem să prevenim mai degrabă decât să ne confruntăm cu dificultăţi suplimentare”, a subliniat ministrul, evocând consecinţele furtunilor devastatoare care au afectat ţara iarna trecută şi care au făcut mai mulţi morţi din cauza unor comportamente imprudente, a precizat el.

Intemperiile de la începutul anului s-au soldat cu şapte morţi, potrivit datelor Protecţiei civile, în timp ce anumite publicaţii locale au evocat un bilanţ mai grav, menţionând aproape 20 de victime directe şi indirecte.

Portugalia a mai fost afectată de furtuni succesive

Între 22 ianuarie şi 15 februarie, Portugalia a fost afectată de şapte furtuni cu vânt, care au atins 130 de kilometri pe oră, precipitaţii intense, inundaţii şi alunecări de teren.

Intemperiile au provocat de asemenea importante pagube infrastructurii, în special prăbuşirea parţială a unui tronson din principala autostradă din Portugalia, care leagă Lisabona de Porto (nord).

Zeci de mii de clienţi s-au confruntat deja cu pene de electricitate timp de mai multe zile.

Peninsula iberică este în mod special expusă dereglărilor climatice şi se confruntă cu valuri de caniculă din ce în ce mai îndelungate şi cu episoade din ce în ce mai frecvente de ploi intense. 

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Sursa: Agerpres

Etichete: Portugalia, cod rosu, meteo, furtuna,

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