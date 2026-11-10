Alertă meteo extremă în Portugalia din cauza unei furtuni violente. Mai multe școli și servicii publice vor fi închise

„Toţi cei care pot să rămână acasă să o facă. (...) Mâine va fi o zi cu totul excepţională şi este necesar să rămânem la domiciliu şi în siguranţă'', a avertizat ministrul de Interne, Luis Neves, cu prilejul unei conferinţe de presă desfăşurate la sediul Protecţiei civile, potrivit Agerpres.

Potrivit Institutului portughez pentru mare şi atmosferă (IPMA), primele efecte ale depresiunii Charles sunt aşteptate pe teritoriul portughez începând de la sfârşitul dimineţii de miercuri, însă insula Madeira, situată în largul coastelor marocane, urmează să fie lovită încă de marţi dimineaţă.

Opt districte din centrul şi sudul ţării, inclusiv capitala Lisabona, vor fi plasate sub alertă roşie.

Rafalele ar putea atinge viteze de 100 până la 120 de kilometri pe oră sau chiar 140 de kilometri pe oră în special pe litoral.

Sunt aşteptate de asemenea ploi abundente care sporesc riscul producerii inundaţiilor, în special în mediul urban.