Cine preia rolul prințesei Kate cât timp este se tratează de cancer. Persoana care o va înlocui pe soția prințului William

Așadar, doi dintre cei mai importanți membri ai familiei regale britanice nu își pot îndeplini îndatoririle regale pentru o perioadă nedeterminată de timp.

Mai mult, și prințul William va lipsi de la îndatoririle regale până după Paște, pentru a-și susține soția și copiii - prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis – în aeastă perioadă dificilă.

Cum regele britanic își continuă tratamentul, înseamnă că familia regală a rămas cu doar patru membri ai familiei regale de rang înalt care vor lucra în numele Casei Regale în următoarea perioadă: regina Camilla, prințesa Anne și ducele de Edinburgh, Edward, și soția sa, ducesa Sophie. Practic soția regelui Charles și frații lui mai mici sunt cei care au preluat cele mai multe îndatoriri ale Casei Regale.

Împreună, aceștia au efectuat peste 170 de angajamente de la începutul anului. Experții regali au spus anterior că alți membri ai familiei regale vor trebui să facă un pas înainte pentru a oferi o mână de ajutor.

Prințul Andrew, prințul Harry și Meghan Markle sunt cei care ar mai fi putut să preia din atirbuții, însă aceștia sunt încă excluși de familia regală.

Fiicele lui Andrew, prințesa Beatrice și prințesa Eugenie, nu sunt în prezent membre ale familiei regale care lucrează în serviciul monarhiei. În aceași situație se află și Lady Louise Windsor, fiica prințului Edward.

Au existat anterior apeluri pentru ca Zara, fiica prințesei Anne, și soțul ei, Mike Tindall, să facă mai mult pentru familia regală.

În schimb, ducele de Gloucester, vărul reginei Elisabeta a II-a, are și în prezent angajamente regale, chiar dacă are 79 de ani.

În schimb, ducele de Kent, care are acum 88 de ani, este puțin probabil să poată prelua angajamente în locul lui Kate, William sau al regelui.

După ce diagnosticul de cancer al regelui a fost dezvăluit, comentatorul regal Phil Dampier a pus la îndoială capacitatea Familiei Regale de a ține pasul cu angajamentele, conform DailyMail. El a spus că, deși prințesele Beatrice și Eugenie ar putea fi aduse „pentru sarcini minore", legăturile din trecut ale tatălui lor, prințul Andrew, cu răposatul Epstein fac implicarea lor în angajamentele familiei „mai dificilă".

În schimb, el a lăudat-o pe ducesa de Edinburgh, Sophie, pentru că a făcut o „treabă foarte bună" de-a lungul timpului, adăugând că ar dori să o vadă „îmbunătățindu-și jocul și făcând un pic mai mult".

Prințesa Anne are 11 angajamente de până la sfârșitul lunii, în timp ce ducele de Edinburgh, prințul Edward, are două. Regina Camilla va fi prezentă la slujba Maundy din Catedrala Worcester pe 28 martie.

Ce rol are prințesa Kate în familia regală britanică

Kate a fost numită Alteța Sa Regală, Ducesa de Cambridge, atunci când s-a căsătorit cu prințul William, în aprilie 2011. Ea a devenit prințesă de Wales când regina Elisabeta a murit și toți membrii familiei regale au primit titluri noi.

Pe lângă îndeplinirea îndatoririlor regale în sprijinul regelui, atât în Regatul Unit, cât și în străinătate, Alteța Sa Regală, prințesa Kate, își dedică timpul pentru a sprijini o serie de cauze și organizații caritabile, dintre care mai multe se concentrează pe asigurarea unui start cât mai bun în viață pentru copii.

Ce rol are prințul William în familia regală britanică

Prințul de Wales este moștenitorul tronului și fiul cel mare al regelui Charles al III-lea și al Dianei, prințesa de Wales. William este căsătorit cu prințesa de Wales, Catherine, cu care are trei copii - prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis. Reședința oficială a familiei este Palatul Kensington.

Alteța Sa Regală întreprinde o serie de activități și proiecte caritabile și îndeplinește sarcini publice și oficiale în sprijinul Regelui, în Regatul Unit și în străinătate.

Ce rol are regele Charles în familia regală britanică

Regele Charles al III-lea, cunoscut anterior sub numele de Prințul de Wales, a devenit rege la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, pe 8 septembrie 2022.

Pe lângă îndatoririle sale oficiale și ceremoniale în Regatul Unit și în străinătate în calitate de prinț de Wales, Majestatea Sa a manifestat un interes activ în toate domeniile vieții publice în ultimele decenii. Regele a contribuit la înființarea a peste 20 de organizații caritabile în decursul a 40 de ani, printre care The Prince's Trust, The Prince's Foundation și The Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF).

Majestatea Sa a colaborat îndeaproape cu numeroase organizații, sprijinind public o mare varietate de cauze legate de mediu, comunități rurale, artă, sănătate și educație.

