Cine este Justin Trudeau al Afganistanului. S-a făcut remarcat la un concurs TV

Abdul Salam Maftoon din nord-estul Afganistanului și-a câștigat popularitatea pentru asemănarea izbitoare cu premierul canadian Justin Trudeau. În vârstă de 29 de ani, bărbatul concurează la concursul de talente "Afgan Star".

WHY DOES SALAM MAFTOON LOOK LIKE JUSTIN TRUDEAU IM DYINFBSHAB pic.twitter.com/oegsGaFqR3

Un membru al juriului a remarcat asemănarea, iar Maftoon se numără, acum, printre primii opt concurenți.

"Nu știam nimic despre Justin Trudeau până când am văzut fotografiile în social media", a declarat bărbatul care-și câștigă existența cântând la nunți. "Această situație mi-a sporit șansele de a câștiga competiția".



Unul dintre jurații show-ului, artistul afgano-canadian Qais Ulfat a declarat pentru BBC că a observat pentru prima oară asemănarea atunci când a pregătit cei 12 concurenți care au ajuns în finală.

Salam Maftoon Afghan singer looks a lot like Canadian Prime Minister Justin Trudeau and his fans and followers are surprised at the resemblance. pic.twitter.com/nLSQCulccU