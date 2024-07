Cine este JD Vance, „vicele” ales de Trump în caz de victorie. În trecut, s-a descris pe sine drept un „niciodată un Trumper”

Înainte de a ajunge la Congres, fostul lider de la Casa Albă a anunțat cine îi va fi vicepreședinte în caz de victorie.

Republicanii își prezintă acum candidatul ca pe un erou, iar tentativa de asasinat s-ar putea să îi fi oferit o trambulină nesperată către o victorie zdrobitoare în noiembrie.

În cadrul Convenției Partidului Republican, care a început luni, fostul președinte Donald Trump a primit, în mod oficial, undă verde în cursa pentru Casa Albă.

JD Vance, un trecut anti-Trump

„În numele întregii noastre familii și în numele celor 125 de delegați din incredibilul stat Florida, care l-au nominalizat fiecare în parte pe cel mai mare președinte care a trăit vreodată. Și acesta este Donald J. Trump”, a reacționat Eric Trump, fiul lui Donald Trump.

La scurt timp după ce a fost dat startul evenimentului, Trump a anunțat pe propria rețea de socializare cine îi va fi vicepreședinte în caz de victorie. Este vorba despre senatorul de Ohio. În vârstă de 39 de ani, J.D. Vance, scriitor și fost soldat în marina americană, l-a criticat vehement în trecut pe fostul președinte.

Meg Kinnard, The Associated Press: „(Vence) s-a descris descris cândva pe sine drept un „niciodată un Trumper”. Dar, când a candidat pentru Senat, Vance a declarat că regretă acele comentarii și că este un susținător al lui Trump. De-a lungul campaniei din acest an, Vance a apărut alături de Trump la diferite evenimente din țară”.

Congresul are loc la doar 48 de ore de la tentativa de asasinare a lui Trump.

Audrey Gibson-Cicchino, coordonator RNC Secret Service: „Acesta este un eveniment național aparte în ceea ce privește măsurile de securitate. Au fost desemnate măsuri la cel mai înalt nivel de securitate pe care îl poate avea guvernul federal”.

În ciuda asigurărilor date de Serviciile Secrete, o lume întreagă continuă să fie marcată de atac. Donald Trump nu a părăsit scena fără să le semnaleze sustinatorilor săi că este neinfrant. A ridicat pumnul, creând o imagine pe care istoria nu o va uita, noteaza cei de la The New York Times.

Iar pentru The Wall Street Journal, atitudinea lui Trump a fost o demonstrație de tărie de caracter.

Trump a fost mereu conștient de felul în care pozeaza, exersându-și privirea încruntată. De data aceasta insa, el n-a avut timp să se pregătească. A fost doar instinct.

Julian Zelizer, analist politic CNN / istoric și profesor, Universitatea Princeton: „Trump iese mai puternic ca niciodată după acest atac și datorită felului în care a reacționat. Probabil că va fi ca după asaltul asupra Capitoliului sau ca în pandemie, când au fost pledoarii pentru unitate, dar efectele n-au durat prea mult”.

Biden, discurs rar din Biroul Oval

Mike Johnson, purtătorul de cuvânt al Casei Albe: „(Președintele Biden) a spus recent că ar trebui să punem o ...țintă pe Trump. Știu că nu se gândea la așa ceva (la împușcarea lui Trump), dar ar trebui să renunțăm la asemenea limbaj”.

Președintele Joe Biden chiar a încercat să dezamorseze tensiunea momentului cu un rar discurs din Biroul Oval, rezervat chestiunilor de importanță majoră.

Joe Biden, președintele SUA: „În America, ne tranșăm disputele la urne, nu cu gloanțe. Nu există loc în America pentru acest tip de violență, pentru orice fel de violență, niciodată. Punct. Fără excepții. Retorica politică din această țară a devenit foarte înfierbântată. E timpul să o calmăm”.

Însă, la doar câteva minute de la aflarea veştii despre atac, cuvântul „înscenare” era în tendinte pe platforma X. Tentativele de asasinare a preşedinţilor americani au generat întotdeauna conspiraţii.

David Klepper, reporter Associated Press: "În orele de după atac, au apărut două teorii ale conspirației opuse pe platformele online. Una, care pare răspândită dinspre stanga spectrului poitic, susține că Trump și echipa lui ar fi orchestrat cumva acest eveniment pentru a câștiga simpatie și sprijin. De cealaltă parte, dreapta vehiculează teza că Secret Service și-a facut treaba lamentabil poate la ordinele Casei Albe."

Pe de altă parte, o judecătoare din Florida a respins dosarul penal în care Trump era acuzat că deține ilegal documente clasificate după plecarea de la Casa Albă.

