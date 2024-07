Donald Trump, rănit de un glonț în timpul atacului din Pennsylvania. Două persoane, printre care și atacatorul, au fost ucise

"Am fost lovit de un glonţ care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte", a scris el pe platforma sa, Truth Social.

"Este de necrezut că un astfel de act se poate întâmpla în ţara noastră", a adăugat Donald Trump.

Un spectator a fost ucis şi alţi doi grav răniţi de focurile de armă trase în timpul mitingului lui Donald Trump, a indicat serviciul de protecţie a personalităţilor politice, Secret Service, într-un comunicat publicat pe X.

Focurile de armă au fost auzite la ora 18:15 (22.15 GMT), atacatorul "trăgând de mai multe ori dintr-o poziţie ridicată", potrivit comunicatului.

Here is the latest information from our investigation. We are grateful to the Secret Service team and our law enforcement partners for their swift action. Our thoughts go out to the families affected by this tragedy. pic.twitter.com/E8FazqtUVZ