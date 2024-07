Cum a apărut Trump la Convenția Națională Republicană. A fost primit cu aplauze și cu pumni ridicați în aer: "Luptă! Luptă!"

Potrivit BBC, candidatul republican la președinția SUA a fost primit cu aplauze de cei prezenți la fața locului

În sală s-a strigat "Luptă! Luptă! Luptă!", în timp ce cei prezenți și-au ridicat pumnii în aer, un gest pe care mulţi l-au adoptat după simbolul de sfidare al lui Trump, în momentul în care a fost scos de pe scenă după ce a fost împuşcat în Pennsylvania.

????Lee Greenwood gives an incredible introduction to Donald Trump as he enters the RNC Convention ????????

De asemeena, mulțimea a strigat Mulţimea a scandat "USA! USA!".

I have never seen Trump look this emotional and moved before

Hard to watch without tearing up after everything

America has your back, Donald Trump! ❤️???????? pic.twitter.com/KMw008ZuM8