Cine este femeia care ar fi ucis-o pe Daria Dughina

La mai puțin de 48 de ore de la moartea Dariei Dughina, Comitetul de anchetă al Federației Ruse susține că a elucidat în timp record circumstanţele atacului cu bomba în care a murit fiica celui considerat "creierul lui Putin" sau "noul Rasputin".

Mary Ilyushina, CBS News: "În urmă cu câteva ore, Dughin a ieșit pentru prima oară să comenteze cele întâmplate. El a spus că nu va fi de ajuns o simplă răzbunare şi că doar o victorie a Rusiei asupra Ucrainei va răzbuna moartea fiicei sale, iar acest lucru va fi probabil văzut că un pas spre o escaladare (a conflictului)."

Dorind să-și demonstreze capacităţile de investigaţie, Rusia a anunţat că ar fi identificat-o pe autoarea atentatului: o ucraineancă de 43 de ani, Natalia Vovk, care ar fi plasat 400 de grame de TNT sub scaunul şoferului şi, după detonarea dispozitivului, ar fi fugit în Estonia. Ar exista și imagini cu ea în vamă, susţin autorităţile ruse.

Până acum, Estonia nu a primit însă o solicitare oficială din partea autorităților ruse privind extrădarea Nataliei Vovk.

"Reporter: Statele Unite știu cine a fost în spatele atentatului cu maşina-capcană care a ucis-o pe Daria Dughina la Moscova?

Ned Price, purt. de cuv. al Departamentului de stat al SUA: Nu am nimic de declarat în afară de ceea ce ați auzit cu toții în mod public, și anume că Ucraina a negat orice implicare în atacul asupra acestei persoane.

Reporter: Așadar, Statele Unite cred că Ucraina nu se află în spatele acestui atac și resping acuzațiile Moscovei?

Price: Nu am nicio îndoială că rușii vor investiga acest lucru. De asemenea, nu am nicio îndoială că rușii vor prezenta anumite concluzii".

Cine a revendicat atentatul

Dar atentatul a fost revendicat de auto-intitulata Armată Națională Republicană - ANR, care activează în interiorul Rusiei şi este formată din simpli cetățeni, politicieni și militari ruși.

Anunţul a fost făcut de fostul deputat rus Ilia Ponomarev, expulzat de Moscova după ce, în 2014, a fost singurul membru al Dumei de stat care a votat împotriva anexării Crimeei. Citând ceea ce a numit un manifest al ANR, Ponomarev a scris ca partizanii: „Îl declară pe președintele Puţin uzurpator al puterii și criminal de război care a modificat Constituția, a declanșat un război fratricid între popoarele slave și a trimis soldații ruși la moarte sigură și fără sens. Sărăcie și sicrie pentru unii, palate pentru alții – esența politicii lui Putin. Credem că oamenii lipsiți de drepturi au dreptul să se răzvrătească împotriva tiranilor. Puţin va fi detronat și distrus de noi!”.

Vladimir Putin i-a acordat Dariei Dughina o decorație post-mortem pentru curaj și devotament

În ceea ce-l priveşte, liderul de la Kremlin şi-a reafirmat dogmele într-un discurs ţinut cu ocazia Zilei Drapelului rus.

Vladimir Putin, președintele rus: "Rusia este o putere mondială viguroasă şi independentă. Pe scena internaţională, ne angajăm să urmăm doar acele politici care satisfac interesele vitale ale ţării noastre."

Luni seara, Vladimir Putin i-a acordat Dariei Dughina o decorație post-mortem pentru curaj și devotament.

Luptele continuă în Ucraina

În tot acest timp, în Ucraina continuă luptele.

Forțele armate ale Kievului au lovit din nou podul strategic Antonovski din Herson, astfel încât rușii să nu-l mai poată folosi pentru aprovizionarea trupelor.

Pe de altă parte, Agenția Internațională pentru Energie Atomică continuă consultările cu Ucraina și Rusia pentru ca o echipă de inspectori internaționali să viziteze centrala nucleară de la Zaporojie.

Rafael Grossi, directorul general al AIEA: "Riscul unui accident nuclear există. Nu putem spune ce magnitudine ar putea avea, dar ar putea fi foarte, foarte mare. Prin urmare, trebuie să îl prevenim."

Rusia a cerut o nouă reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, pe tema centralei de la Zaporojie.

Dată publicare: 23-08-2022 07:20