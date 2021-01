Cine este bărbatul care s-a urcat cu bocancii pe biroul lui Nancy Pelosi și i-a furat un plic

Potrivit CNN, bărbatul se numește Richard "Bigo" Barnett, iar el este liderul unei grupări de dreapta din Gravette, Arkansas, care luptă pentru dreptul de a folosi armele de foc.

După ce a ieșit din biroul din Capitoliu, Barnett, în vârstă de 60 de ani, le-a arătat reporterilor un plic, despre care a recunoscut că l-a luat ...chiar de pe biroul lui Pelosi.

”Nu l-am furat”, a susținut el, deși plicul era adresat unui alt membru al Congresului, potrivit unei înregistrări video care a fost postată pe Twitter de un reporter al New York Times.

"Am pus o monedă de sfert pe biroul ei, chiar dacă nu merită." - a mai adăugat bărbatul.

Hey @FBI—this is Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, AR.

He broke into the U.S. Capitol, into the Speaker of the House’s office, and stole mail from her desk. There should be a warrant for his arrest.

Via @AllMattNYT pic.twitter.com/zIy7djZm5T