Cine a provocat explozia violentă din Nashville. Momentul deflagrației, surprins de camere. VIDEO

ADN-ul găsit la faţa locului se potriveşte celui obţinut din lucrurile lui Warner şi rudelor lui, au transmis autorităţile duminică.

Douglas Korenski, agent FBI din Memphis, a spus că anchetatorii au găsit şi că numărul de identificare al maşinii care a explodat se potriveşte celei deţinute de Warner, potrivit News.ro.

Înregistrările video obţinute din sistemul de supraveghere au arătat că nimeni altcineva nu a fost prezent în apropierea vehiculului, o furgonetă, la momentul exploziei, a mai spus Korenski.

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR