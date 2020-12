Rămășițe care par umane, găsite la locul exploziei devastatoare din Nashville. Anunțul poliției

La două zile de la explozia devastatoare din centrul orașului american Nashville, autoritățile n-au încă informații despre autori.

Zona afectată de suflul exploziei rămâne izolată. Multe clădiri sunt grav avariate și unele ar putea fi chiar demolate, pentru că nu mai sunt sigure.

Cei trei localnici răniți sunt în stare stabilă, dar ancheta trebuie să lămurească dacă mai era cineva în autorulotă aruncată în aer. La fața locului au fost găsite rămășițe care par umane.

În centrul vechi din Nashville, zona afectată de explozie arată ca-ntr-un film despre Apocalipsă. Locuitorii nu se pot întoarce încă acasă, pentru că investigaţia la faţa locului nu s-a încheiat. Buck McCoy, un cântăreţ de muzică country, spune că a trecut prin momente cumplite.

Buck McCoy, localnic: „Abia am scăpat. Era sticlă spartă peste tot, obiecte aruncate, bucăţi de lemn. Erau obiecte peste care a trebuit să mă caţăr şi nu am apucat să-mi iau pisica. Aşa că astăzi am organizat un grup de oameni care să intre în zona afectată. Vom vedea ce a mai rămas şi dacă (animalele) sunt în regulă.”

Explozia a distrus faţadele mai multor clădiri, iar străzile au fost acoperite de sticlă spartă, crengi şi cărămizi. Mai mult, conducte de apă au crăpat şi câteva maşini parcate au fost avariate.

Buck McCoy, localnic: „Unele dintre clădiri nu mai sunt sigure. Clădirile mai vechi au suferit o asemenea lovitură, încât nu cred că mai pot fi salvate. Cel mai probabil vor fi dărâmate şi reconstruite.”

Între timp, anchetatorii au cerut ajutorul populaţiei şi au dat publicităţii mesajul difuzat din interiorul autorulotei, care a precedat deflagraţia violentă care a avut loc peste doar câteva minute.

Neobişnuitul mesaj a salvat vieţile multor locatari, care au anunţat poliţia şi au părăsit zona. Presa americană laudă viteza de reacţie a şase poliţişti, care au evacuat la timp clădirile din jurul rulotei.

John Drake, Nashville Metro Police Chief: „Cum au ajuns, au văzut o autorulotă care difuza un mesaj cum că va exploda în 15 minute. Se auzea o numărătoare, apoi o melodie. Și, în loc să o considere o amenințare probabilă și să ceară ajutoare, au început imediat să bată la uși, s-au coordonat ca să evacueze pe toată lumea.”

Geniştii veniţi şi ei în grabă la faţa locului n-au apucat să intervină - au avut noroc, altfel bilanţul ar fi fost, probabil, mai mare. Trei locuitori din zonă au ajuns la spital şi sunt în stare stabilă. Motivaţia atacului rămâne misterioasă, dar foşti agenţi FBI cred că echipele de intervenţie au fost ţinta.

Jim Maxwell, Retired FBI Special Agent Bomb Tech: „Apelul de la 911 vorbea de focuri de armă. Asta îmi spune că au vrut să atragă poliţişti şi salvatori la faţa locului.”

Autorităţile au anunţat că n-au existat ameninţări credibile în zilele de dinainte de atac. Nu au fost găsite nici alte substanţe explozive în zonă şi nici nu se ştie dacă era cineva în autorulotă. În zonă au fost descoperite rămăşiţe care par umane, dar anchetatorii încă aşteaptă rezultatele analizelor.