Anchetatorii consideră explozia din Nashville drept atentat sinucigaș

Anchetatorii americani consideră explozia, produsă în centrul orașului Nashville în dimineața de Crăciun, drept atentat sinucigaș.

Investigatorii au recuperat rămășițe umane de la fața locului și au început verificări la o adresă unde ani de zile a fost observată o rulotă aidoma celei care a sărit în aer.

„Distrugerile sunt şocante şi este un miracol că nici un localnic nu a fost ucis”, a scris sâmbătă guvernatorul statului Tenessee.

În centrul vechi din Nashville, zona afectată de explozie arată ca-ntr-un film pe tema Apocalipsei. Ancheta a fost încredinţată FBI şi Agenţiei federale specializate în arme şi explozibili.

Donald Cochran, procuror din Tennessee: „E o adevărată provocare. La faţa locului e un puzzle gigantic, ale cărui piese au fost spulberate pe o zonă imensă. Trebuie adunate, catalogate, potrivite”.

Este şi motivul pentru care localnicii nu se pot întoarce încă acasă. Cântăreţul country Buck McCoy se număra printre cei evacuaţi în grabă de poliţiştii ajunşi la faţa locului în primele momente.

Buck McCoy: „Abia am scăpat. Era sticlă spartă peste tot, obiecte aruncate, bucăţi de lemn. Erau obiecte peste care a trebuit să mă caţăr şi nu am apucat să-mi iau pisica. Aşa că astăzi am organizat un grup de oameni care să intre în zona afectată. Vom vedea ce a mai rămas şi dacă animalele sunt în regulă”.

Între timp, anchetatorii au cerut ajutorul populaţiei pentru orice informaţii utile.

Doug Korneski, agent special FBI: „Echipa a primit aproape 500 de ponturi şi informaţii de la oameni din Nashville şi din împrejurimi”.

Unul dintre aceste apeluri i-a condus la o locuinţă din Antioch, localitate situată la sud-est de Nashville. Potrivit Google street, lângă respectiva clădire era staţionata de ani de zile o rulotă identică celei detonate de Crăciun.

Geniştii au verificat perimetrul şi, negăsind substanţe periculoase, au permis agenţilor să scotocească fiecare colţişor. Autorităţile din Tenessee spun că n-au existat ameninţări credibile în zilele de dinaintea atacului.