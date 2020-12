VIDEO. Explozie violentă în orașul american Nashville. Poliția locală: "Credem că a fost un act intenţionat"

"Explozia a fost puternică (...) Poliţia locală şi poliţia federală au deschis o amplă anchetă", a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei din Nashville, Don Aaron, potrivit Agerpres.

"Credem că explozia a fost un act intenţionat", a adăugat el.

Faţadele mai multor clădiri din apropiere au fost distruse de explozie, care aparent a provenit de la un vehicul. O altă maşină pare să fi fost de asemenea distrusă.

Deflagraţia a fost resimţită pe o distanţă de câţiva kilometri.

Cel puţin trei persoane au fost rănite uşor şi transportate la spital, conform pompierilor citaţi de media.

