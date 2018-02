Cinci femei au fost ucise într-un atac armat, în Rusia. VIDEO

"Un necunoscut a deschis focul cu o armă de vânătoare la Kizliar, rănind mortal cinci femei", a precizat într-un comunicat Ministerul local al Afacerilor Interne, adăugând că "o localnică, un poliţist şi un membru al Gărzii Naţionale ruse au fost de asemenea răniţi".

Atacatorul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliţia. Motivul atacului nu este deocamdată cunoscut.

PHOTOS: Site of #shooting in #Dagestan , shooter’s gun and body seen on site https://t.co/n1M7293MWB pic.twitter.com/WvvJsx1j38

Este vorba de un locuitor din Kizliar născut în 1995, a declarat agenţiei de presă ruse Interfax directorul adjunct al filialei locale a Comitetului de Anchetă, Rassul Temirbekov.

Cotidianul rus RBK a publicat relatarea unui preot care a afirmat că bărbatul ar fi tras asupra unor credincioşi într-o biserică ortodoxă din această regiune majoritar musulmană.

MORE: The perpetrator wasn't a member of any radical group and never had problems with law - source https://t.co/rppSaT05iC #Dagestan pic.twitter.com/sVVks2lqiw