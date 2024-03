China a trimis o armată de polițiști să aresteze oameni într-un alt stat. I-au luat cu forța din case și i-au urcat în avion

Imagini controversate cu un detașament de ofițeri de poliție chinezi din Fiji care escortează suspecți cu cagule într-un avion privat au scos la iveală eforturile secrete ale Chinei de a obține putere în Pacific.

Imaginile, care au fost filmate de o agenție de securitate chineză și obținute recent de 60 Minutes, arată cum zeci de polițiști chinezi dărâmă ușile și arestează aproape 80 de tineri, bărbați și femei, presupuși escroci cibernetici în Fiji.

Fiji’s prime minister has called on China to retreat from the South Pacific as an investigation by The Age, The Sydney Morning Herald and 60 Minutes uncovers a police sting showing Beijing’s desire to operate overseas.https://t.co/oSTf1Vnzx5