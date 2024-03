Charles Michel îl trolează pe Putin. Felicitări pentru ”victoria zdrobitoare”, deși alegerile abia au început

Preşedintele Consiliului European Charles Michel îl felicită vineri în mod ironic, pe X, pe Vladimir Putin ”pentru victoria sa zdrobitoare în alegeri”, în contextul în care alegerile prezidenţiale abia au început vineri şi urmează să se desfăşoare până duminică, iar rezultatul urmează să fie cunoscut aba peste trei zile.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.

No opposition.

No freedom.

No choice.