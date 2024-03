Rușii au fost atacați de ... ruși. În regiunea Kursk au izbucnit lupte între forțele lui Vladimir Putin și rușii anti-Kremlin

Aceste incursiuni militare şi raiduri aeriene s-au înmulțit în ultimele zile şi se produc în timp ce ruşii sunt chemaţi la urne - începând de vineri şi până duminică - într-un scrutin prezidenţial care garantează o realegere triumfală a lui Vladimir Putin.

Garda Naţională rusă (Rosgvardia) a anunţat că luptă alături de grăniceri şi militari pentru a ”contracara un atac al unor grupări de diversiune inamice în apropiere de localitatea Tiotkino, în regiunea Kursk”.

????Legion "Freedom of Russia" reported the destruction of two warehouses with BC in Tyotkino, Kursk Region.

At the same time, the Russian Guard announced the fighting with the DRG near Tyotkino and Graivoron, Belgorod Region. pic.twitter.com/MmGUNWyWKj