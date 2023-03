Cercetător rus care a contribuit la dezvoltarea vaccinului Sputnik V, asasinat la Moscova. Un tânăr a fost arestat

Potrivit unor surse din cadrul poliţiei, citate de agenţia oficiala de presă TASS, victima este Andrei Botikov, cercetător la Centrul Naţional Gamaleia, care s-a ocupat de dezvoltarea vaccinului Sputnik V împotriva COVID-19.

Botikov a fost coautor al brevetului pentru vaccin şi a primit un premiu din partea preşedintelui rus Vladimir Putin pentru munca sa, potrivit RIA Novosti.

❗️ One of the creators of the Russian vaccine "Sputnik V" was killed in Moscow

He was strangled by a "rent boy", with whom the scientist did not agree on the price after a fun night.

Andrei Botikov worked as a senior researcher at the Center of Epidemiology and Microbiology.