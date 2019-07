Celebrul scriitor Stephen King îl critică pe Donald Trump. Ce mesaj a transmis

”Mai întâi ai provocat ură și furie printre minorități. Apoi i-ai aliniat și i-ai băgat în tabere. Apoi ai trimis trupe să îi ia pe cei care ajunseseră să se ascundă. Urmează brățările, nu-i așa?” - a scris King pe Twitter, potrivit USA Today.

First, you stoke hatred and fear of minorities. Then you round them up and put them in camps. Next, you send out raiding parties to get those who have been driven into hiding. The armbands come next right?