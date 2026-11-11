Cel puțin trei persoane au murit după ce un SUV a intrat într-un grup de pietoni, în Los Angeles. VIDEO

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Cel puțin trei persoane au murit, iar alte două au fost rănite după ce un SUV a intrat într-un grup de pietoni, în apropierea unei intrări în rețeaua de metrou din cartierul North Hollywood, Los Angeles. 

autor
Mihaela Ivăncică

Informația a fost confirmată de autorități marți seara, potrivit news.ro, care citează CNN.

Accidentul s-a produs în jurul orei locale 17:55, când un SUV alb a lovit cinci pietoni, potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles, care nu a oferit alte detalii. Șoferul a fost, de asemenea, transportat la spital în stare critică, a precizat instituția într-o postare pe platforma X.

Trei persoane au murit la fața locului, în intersecția aglomerată, în timp ce cel puțin alte trei au fost transportate la spitalele din zonă în stare critică, a anunțat Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD). Cauzele și circumstanțele accidentului nu sunt cunoscute, a precizat instituția.

Imaginile aeriene difuzate de KCAL, afiliată CNN, surprind un SUV alb oprit sub un acoperiș albastru, chiar lângă o intrare acoperită a rețelei de metrou. În jurul vehiculului se pot observa resturi împrăștiate.

Autospecialele de pompieri și echipajele de poliție au blocat intersecția în timpul intervenției.

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Sursa: News.ro

Etichete: accident, los angeles,

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