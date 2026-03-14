"Forţele ruse continuă să efectueze atacuri în regiunea Kiev. Până în prezent, sunt patru morţi şi zece răniţi. Clădiri de apartamente, depozite şi vehicule au fost, de asemenea, avariate", a scris poliţia pe Telegram.

Şeful administraţiei militare a regiunii Kiev, Mikola Kalaşnik, a raportat un "atac masiv" asupra capitalei, care a vizat o cămin studenţesc, instalaţii industriale, depozite şi clădiri de apartamente.

Forţele aeriene ucrainene emiseseră, cu puţin timp înainte, o alertă care raporta mai multe rachete ce zburau spre Kiev.