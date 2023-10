Cel puțin 500 de morți în urma unui atac israelian asupra unui spital din Gaza City, anunță Hamas. Reacția armatei israeliană

UPDATE: Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat trei zile de doliu în urma bombardamentului israelian asupra spitalului arab al-Ahli din Gaza, relatează agenția oficială palestiniană de presă WAFA, citată de Al Jazeera.

UPDATE: Armata israeliană spune că nu are detalii despre atacul asupra spitalului din Gaza City. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, spune că încă nu există informații despre morții de la spitalul arab al-Ahli din Gaza.

"Vom obține detalii și vom informa publicul. Nu știu să spun dacă a fost un atac aerian israelian", a declarat el, potrivit Al Jazeera.

Știrea inițială

Ministerul Sănătăţii susţine că cel puţin 500 de persoane au fost ucise. Dacă se confirmă, atacul asupra spitalului din orașul Gaza ar fi de departe cea mai gravă lovitură aeriană israeliană din cele cinci războaie purtate din 2008 încoace, potrivit AP.

Spitalul a fost lovit fără niciun avertisment prealabil, a relatat Al Jazeera, care spune că mulţi dintre răniţi par a fi femei şi copii. Un alt oficial al administraţiei Hamas a declarat la al-Jazeera că sunt 300 de morţi, conform News.ro, care citează Reuters.

Spitalul, susţin palestinienii, adăpostea familii în contextul în care Israelul continuă să bombardeze Gaza.

First footages after the shelling of a hospital in the Gaza Strip. pic.twitter.com/ToLQqgTb5n