Solistul trupei Green Day renunţă la cetăţenia americană din cauza scandalului privind dreptul la avort

În plin turneu "Hella Mega", alături de Fall Out Boy şi Weezer, liderul grupului Green Day a reacţionat la decizia Curţii Supreme luată vineri de a revoca dreptul la avort în Statele Unite, asigurată de legea federală Roe v. Wade.

Pe scena de la London Stadium, cântăreţul a declarat că intenţionează să renunţe la cetăţenia americană şi să se stabilească în Marea Britanie.

"Sunt prea multe prostii în lume ca să te întorci în această ţară mizerabilă. Nu glumesc, veţi auzi mai multe de la mine în următoarele zile", a declarat el mulţimii, înainte de a striga: "F*ck America", potrivit News.ro, care citează BFM TV.

#GreenDay #RoeVWade #hellamegatour

billie joe’s statement on roe vs wade at london hella mega tour last night pic.twitter.com/6cJx4oa6I1