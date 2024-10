Cel puţin 40 de ţări fac apel la Israel să protejeze de bombardamente soldații din cadrul ”Căștilor albastre” aflați în Liban

Cinci militari din cadrul acestei forțe a Națiunilor Unite au fost răniţi în ultimele 48 de ore, notează AFP, potrivit Agerpres.

"Îndemnăm toate părţile în conflict să respecte prezenţa UNIFIL, care include garantarea securităţii şi siguranţei tuturor angajaţilor săi, în orice moment", au transmis 34 de ţări care contribuie la această Forţă a Naţiunilor Unite - la care s-au adăugat între timp alte şase state - potrivit unei scrisori publicate pe contul X al misiunii poloneze la ONU.

We remind the IDF and all actors of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect the inviolability of UN premises at all times. UNIFIL peacekeepers are present in south Lebanon to support a return to stability under SC mandate.