Cel puţin 18 morţi şi 92 de răniţi la Beirut, în atacuri aeriene israeliene în cartiere dens populate. FOTO și VIDEO

Aceste atacuri intervin în urma unor tiruri care au vizat - acuză ONU- cartierul general al Căştilor Albastre (FINUL) în Liban, care au provocat un val de proteste diplomatice.

Raidurile aeriene israeliene se concentrează în principal în sudul şi estul Libanului, dar şi la periferia de sud a Beirutului, un bastion al Hezbollah, unde armata israeliană a dat joi seara un nou ordin de evacuare.

Un fotograf AFP aflat la faţa locului a văzut două clădiri vechi surpându-se la locul loviturii, în cartierul Basta, în apropiere de cartierul rezidenţial dens populat Ras al-Nabeh.

Un al doilea atac a vizat un imobil nou cu opt etaje, în cartierul adiacent al-Noueiri.

IDF STRIKE INSIDE BEIRUT

An attack targeted the densely populated Ras el-Nabaa area near Beirut's Ashrafieh and close to Shia neighborhoods like Fathallah and Nwaireh in Dahiyeh.

This incident, near Beirut's social and political hubs, raises heightened security