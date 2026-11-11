Alerta de securitate a venit pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din Europa cu privire la așa-numitele amenințări de tip război hibrid, care au vizat supermarketuri, bănci de sânge, agenții de trafic aerian și posturi de televiziune, potrivit Reuters.

Ministrul italian al Educației, Giuseppe Valditara, a declarat pentru postul de televiziune La7 că 300 de școli au fost afectate de alertele cu bombă, adăugând că numărul ar putea crește.

„În urma unei alerte cu bombă la nivel național, dorim să vă informăm că toți elevii au fost duși într-o zonă sigură și rămân sub supravegherea personalului didactic”, a informat părinții o școală din Roma.

E-mailul a fost semnat „Mikhail Andropov, liderul Vilayat-ului din Misoginistan”, potrivit unei surse guvernamentale care are cunoștință de această problemă.

Forțele de poliție italiene investighează cazul, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Roma.