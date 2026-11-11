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Corespondent Știrile PROTV: „Trupul tânărului a fost găsit, după căutări, la marginea pădurii din apropierea orașului Codlea. Echipajul medical trimis acolo nu a putut decât să constate decesul.

Polițiștii, coordonați de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, fac cercetări acum pentru a stabili ce l-a determinat pe băiat să-și pună capăt zilelor. Potrivit unor surse judiciare, cu doar două zile înainte, tatăl tânărului ar fi găsit în hainele acestuia pliculețe care păreau să conțină droguri, pregătite pentru vânzare sau consum propriu.

Le-ar fi predat poliției pentru a stabili ce substanțe sunt, iar în familie ar fi urmat o serie de certuri pe această temă.

Acum se fac verificări pentru a stabili dacă tânărul era consumator sau dealer de droguri și dacă sinuciderea are legătură cu găsirea acelor plicuri la el. Băiatul era angajat ca electrician și făcea liceul la seral, spun cunoscuții lui.”