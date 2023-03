Cel puțin 17 morți și 50 de răniți într-un incendiu de proporții care a cuprins un depozit de carburanţi din Indonezia. VIDEO

La scurt timp după declanşarea incendiului, s-au auzit explozii. Incendiul, care a izbucnit după ora locală 20.00 (15.00, ora României), a cuprins câteva case şi a provocat panică în rândul locuitorilor din zonele dens populate din apropiere, unii dintre ei luând-o la fugă cu ce aveau pe ei, după cum arată imaginile difuzate de televiziuni, relatează Reuters, potrivit news.ro.

BREAKING ???????? : Huge explosions at an oil depot in North Jakarta, #Indonesia

În apropierea depozitului, rezidenţii se înghesuiau să iasă din zonă, în timp ce pompierii transportau saci cu cadavre. Un martor ocular a povestit că erau scene haotice, oameni răniţi, arşi pe jumătate, fugeau şi ei, iar asta a provocat şi mai multă panică. Mulţi locuitori şi-au găsit refugiu în moscheile din apropiere.

⚠️JUST IN - Massive fire at fuel storage station belonging to state-owned energy company Pertamina at North Jakarta, Indonesia - multiple people dead. pic.twitter.com/jXhQgAq01S