Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Cluj. A murit după ce un incendiu i-a cuprins locuința

Deși au încercat să intre în locuința bietului om, nu au reușit. Și pentru că pericolul era tot mai mare, au dat alarma în tot blocul, pentru ca locatarii să iasă afară.

Trei autospeciale ale pompierilor au intervenit pentru a potoli flăcările, care ar fi putut să se extindă și la restul apartamentelor din bloc. Oamenii și-au dat seama că incendiul a izbucnit în locuința vecinului lor, care locuia singur, de mai mulți ani.

Vecină: „Am văzut că ieșea fum și se urca pe gaura podului. A mirosit a fum de hârtii și mirosea de la el. Am împins ușa, am văzut că era închisă, am mers pe cealaltă scară și am strigat <

Pompierii au reușit să domolească flăcările și, după ce au spart ușa, au pătruns în apartament. Din nefericire, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost găsit căzut la pâmânt, chiar lângă ușă. Cel mai probabil, cu ultimele forțe ar fi încercat să se salveze.

Vecinii au povestit că omul obișnuia să se încălzească cu o intalație improvizată, la care avea atașată și o butelie.

Vecin: „A adormit săracul. Era căzut în ușă când l-au găsit colegii pompieri."

Pentru că avea arsuri pe o suprafață întinsă din corp, bărbatul s-a stins în drum spre spital.

Andrei Biris, purtătorul de cuvânt al ISU Cluj: „Acesta era în stare de inconștiență și nu mai prezenta senale vitale."

Potrivit primelor cercetări, incendiul ar fi izbucnit de la o sursă de încălzire defectă, cel mai probabil instalația improvizată folosită de bătrân.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 01-03-2023 17:01