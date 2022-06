Cel puţin 15 morţi şi 37 de răniţi, într-un accident rutier lângă capitala Africii de Sud

Twitter

O coliziune violentă între autobuz şi un camion s-a soldat cu cel puţin 15 morţi şi 37 de răniţi vineri, în Africa de Sud, în apropiere de capitala Pretoria, au anunţat serviciile de urgenţă ale oraşului, informează AFP, potrivit Agerpres.

"Bilanţul este în prezent de 15 morţi. Treizeci şi şapte de persoane au fost rănite, dintre care unele sunt în stare critică", a declarat purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgenţă din Pretoria, Thabo Charles Mabaso.

Accidentul a avut loc dimineaţa devreme, echipele de salvare fiind apelate la ora locală 05:05.

An accident between a truck and a bus has claimed 15 lives and injured 23 on the M17 Hornsneck Road near Bundu Inn in Ga-Rankuwa. #sabcnews pic.twitter.com/i8KqMspWmH — Ofentse Setimo???????? (@Stimoroller) June 10, 2022

"Serviciile de urgenţă au găsit la faţa locului un autobuz şi un camion în coliziune frontală, cu numeroase victime întinse în jur şi cu altele prinse încă în interiorul celor două vehicule", au precizat serviciile de urgenţă sud-africane într-un comunicat.

Truck and Bus accident along M17 road @Patryshoek near Bundu Inn Resort in #Tshwane were about #15 people lost their lives this morning,condolences to the families who lost their loved ones and speedy recovery to the injured. pic.twitter.com/Ru2GsH37VT — Cojems Spokesperson (@RobertMulaudzi) June 10, 2022

Cincisprezece persoane, opt femei şi şapte bărbaţi, au decedat la faţa locului, 37 au fost transportate la spital. Şapte sunt în stare critică, potrivit serviciilor de urgenţă.

Accident happened in the early hours of Friday morning near Bundu Inn in Pretoria????????????‍♂️ @MbalulaFikile pic.twitter.com/DbDmeJKCQE — Mahuma Orapeleng (@OrapelengMahuma) June 10, 2022

Drumul era încă închis circulaţiei la mijlocul dimineţii, "pentru a permite recuperarea trupurilor, a autobuzului şi camionului", au precizat sursele.

O anchetă a fost declanşată pentru a determina circumstanţele şi cauzele accidentului.

15 people have been killed in a crash near Bundu Inn in Ga-Rankuwa, Pretoria this morning. pic.twitter.com/gjK0Yogntp — SA Today News Headlines Now (@SATodayNewsNow1) June 10, 2022

Chiar dacă dispune de una dintre reţelele rutiere cele mai dezvoltate de pe continent, Africa de Sud are performanţe dintre cele mai slabe în materie de securitate rutieră.

Potrivit guvernului sud-african, aproape 1500 de persoane au murit în accidente rutiere în timpul ultimei vacanţe de Crăciun, care corespunde vacanţei de vară în această ţară din Africa australă.