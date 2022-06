Un tren de pasageri a deraiat în estul Iranului. 10 persoane au murit, iar 50 au fost rănite

Potrivit autorităţilor, numărul victimelor ar putea creşte, deşi detaliile iniţiale despre dezastrul care a implicat un tren care transporta aproximativ 350 de pasageri au rămas neclare.

Patru din cele şapte vagoane ale trenului au deraiat în apropierea oraşului deşertic Tabas, a relatat televiziunea de stat iraniană.

#Breaking #Iran

June 8, 2022

Tabas-Yazd train derailed today at 5:30 am / 10 people have died so far

Iranian people have no safety under the mullah's corrupt ruling! #ایران #یزد #طبس pic.twitter.com/aexa1ee9LF