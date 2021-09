Cel puţin 14 morţi într-un accident, în Iran. Un microbuz a căzut într-o răpă. VIDEO

Microbuzul asigura legătura între Marivan şi Kamyaran, în munţii din provincia Kurdistan, scrie IRNA.

Autovehiculul a ieşit de pe şosea şi "a căzut într-o râpă din cauza unei erori a şoferului", a adăugat agenţia, conform căreia bilanţul accidentului este de 14 morţi şi 8 răniţi, dintre care unul în stare gravă.

Conform unei alte agenţii iraniene de presă, ISNA, accidentul s-a soldat cu 16 morţi şi 12 răniţi, scrie Agerpres.

#road_accident unfortunately 16 lives lost in kamyaran mariwan #kurdistan, a bus went into ditch, .@Iranian_RCS responded, 11 injured transported+ #search #rescue, #کردستان, @IFRC_MENA @ifrc @IRCS_RARO @emweeklyrpt pic.twitter.com/TjONLIg8Lp