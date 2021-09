VIDEO. Migranție în masă din Afganistan, după plecarea trupelor NATO. Mii de oameni fug de talibani prin deșert

Daily Mail

Imaginii cu mii de migranți care fug de talibani prin deșert, spre granițele Afganistanului cu Pakistan și Iran, au fost publicate de Daily Mail, care scrie despre migranții în masă care amintesc de scenele din Biblie.

„Un râu nesfârșit de oameni care curge între munți” care confirmă cele mai negre temeri ale politicienilor europeni, îngrijorați privind un nou aflux de migranți, scrie Daily Mail.

Pentru acești bărbați, femei și copii, destinația lor inițială este probabil să fie Turcia. Ca să ajungă acolo trebuie să străbată Iranul, un drum de peste peste 1.600 de kilometri. De acolo mulți dintre ei vor să ajungă în Uniunea Europeană și Marea Britanie.

Un migrant care a făcut recent aceeași călătorie a spus că zona în care au fost filmați migranții afgani se află la sfârșitul unei călătorii de patru ore prin teren accidentat, unde refugiații, după ce au călătorit o scurtă perioadă și prin Pakistan, își continuă călătoria alături contrabandiștii iranieni.

El a spus: „Aceștia sunt cei mai săraci oameni, deoarece există și alte modalități de a ajunge, care implică mai puțin mers pe jos, dar aceste variante costă mai mult”.

Călătoria afganilor a început în Nimruz, cea mai puțin populată provincie din Afganistan, formată în mare parte din deșerturi și munți.

Migrantul recent și-a descris călătoria pe același traseu: „După mai mult de patru ore de mers, am ajuns într-o vale și am așteptat venirea întunericului. În jur de 10 seara, iranienii au venit și le-au cerut tuturor o parolă, un cuvânt cheie. Apoi, după ce toți și-au găsit contrabandistul, am fost împărțiți în grupuri, fiecare cu câte un contrabandist. Apoi ne-am îndreptat către Iran, grup după grup. Eram mii de oameni. Am văzut femei gravide, bebeluși, bătrâni.”

Filippo Grandi, Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, a prognozat că evacuările de pe aeroportul din Kabul au fost doar începutul „unei crize umanitare mult mai mari”.

ONU a estimat că până la 500.000 de afgani ar putea fugi din țară și a făcut apel la sprijinul continuu al statelor vecine Afganistanului și al comunității internaționale.