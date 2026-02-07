„Pe măsură ce au loc discuții importante pentru pace la Abu Dhabi, trebuie să fim realiști: Rusia va veni la masa negocierilor doar dacă va fi presată să o facă. Aceasta este singura limbă pe care o înțelege”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat, scrie Politico.

Ce include noul pachet

Al 20-lea pachet de sancțiuni include un interdicție completă pentru serviciile maritime legate de petrolul rusesc și vizează 43 de nave suplimentare din ceea ce este numit „flota umbrelă”. De asemenea, se interzice furnizarea de servicii de mentenanță și alte servicii pentru transportoarele LNG și pentru navele de spargere a gheții, afectând proiectele de export de gaze și blocând accesul lor în porturile europene.

Noile măsuri mai includ interdicții la importul de metale, produse chimice și minerale critice, precum și restricții suplimentare la exportul de tehnologii și echipamente utilizate în efortul militar al Rusiei, inclusiv materiale folosite pentru producerea explozibililor.

Pachetul adaugă și 20 de bănci regionale rusești suplimentare, precum și mai multe bănci din țări terțe percepute ca facilitând comerțul cu bunuri sancționate.

Von der Leyen a subliniat că veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24% anul trecut, ajungând la cel mai redus nivel din 2020, ceea ce confirmă eficiența sancțiunilor. „Le vom continua până când Rusia va intra în negocieri serioase cu Ucraina pentru o pace justă și durabilă”, a adăugat ea.

Statele membre ale UE trebuie să aprobe pachetul pentru ca măsurile să intre în vigoare, obiectivul fiind finalizarea acestuia în timp pentru patru ani de la începutul războiului de agresiune al lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei, pe 24 februarie.

Propunerea vine după o rundă de negocieri trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia la Abu Dhabi, în cadrul căreia Ucraina și Rusia au convenit schimbul a 314 prizonieri de război.